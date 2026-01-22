Головна Країна Події в Україні
НАБУ прийшло з обшуками до ексголови Держприкордонслужби – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
4 січня Сергія Дейнеку було призначено радником міністра внутрішніх справ України
фото: ДПСУ

Слідчі дії, ймовірно, проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП».

За даними джерел видання, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

Нагадаємо, 4 січня колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку призначено радником міністра внутрішніх справ України.

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону», – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, Сергій Дейнеко ухвалив для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

