Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів

Українські чоловіки призовного віку дедалі частіше намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю, щоб уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

У 2025 році під час незаконних спроб перетину українсько-білоруського кордону було затримано 1424 осіб мобілізаційного віку. Це у чотири рази більше, ніж у 2024 році (326 осіб), і в 356 разів більше, ніж у 2023-му, коли таких випадків зафіксували лише чотири.

Серед усіх держав, з якими Україна має спільний кордон, саме на напрямку з Білоруссю спостерігається найсуттєвіше зростання кількості затримань чоловіків призовного віку – показник зріс на 336% порівняно з 2024 роком.

Білоруський напрямок увійшов до п’ятірки за кількістю затриманих військовозобов’язаних, обійшовши польський. Вище у рейтингу – Угорщина (1 841 особа), Словаччина (2 265), Молдова (4 937), а на першому місці – Румунія (10 066). Останнє місце у списку – кордон з Росією (одна особа у 2025 році), передостаннє – кордон з Польщею (511 осіб).

