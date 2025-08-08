Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня

10 серпня – останній день роботи виставки картин Тетяни Артюшенко «Наживо»

Вихідні 9 та 10 серпня обіцяють бути насиченими подіями для киян та гостей столиці. Музеї запрошують на виставки та екскурсії, зокрема на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу» від Музею гетьманства та експозицію картин «Іван Марчук. Пробудження». У театрах відбудеться містична вистава «Жінка в чорному», а на концертних майданчиках виступатимуть зірки, такі як Руслана та учасники проєкту «Єдиний Квартал». Любителів гострого слова чекають стендап-вечори.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 9-10 серпня.

Зміст

Музеї

9 серпня – 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Іван Марчук. Пробудження»

З 6 серпня у Музеї Києва розпочнеться експозиція робіт видатного українського художника Івана Марчука «Іван Марчук. Пробудження». У повідомленні Музею зазначається, що виставка «Іван Марчук. Пробудження» сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник з особливим трепетом та увагою до деталей показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим. Кожен із трьох циклів матиме своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача у виставку та дати йому можливість здійснити подорож етапами власного духовного пробудження.

Коли: з 6 серпня згідно з графіком роботи Музею: Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

10 серпня – імпреза на терасі Дому Грушевських «Кавові історії Грушевських»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

9-10 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

9 серпня – пішохідна екскурсія «Кохання на тлі тоталітаризму»;

до 10 серпня – виставка художника-шістдесятника Ігоря Макогона «Італія – amore mio»;

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

до 10 серпня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

10 серпня – майстер-клас «Обрядова скрутка з цілющих трав».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

Виставка «Наживо»

Тетяна Артюшенко – лікарка, хірург, косметолог, психологиня, арт-терапевт і мисткиня. Вона втілює у своїх полотнах не лише багатогранність природи та людини, а й здатність мистецтва зупиняти час, перетворювати біль у силу, а буденність – у колір.

Виставка «Наживо» – це занурення у образи та сюжети, які дихають, відчувають, трансформуються. Це живопис, що звучить глибше за слова. Картини, в яких відчувається: пульс, подих, емоції.

«Нам випав шанс жити на прекрасній планеті – і ми маємо хоча б інколи помічати цю красу», – говорить Тетяна. І дозволяє собі – та нам – випасти з гонки й повернутись до справжності, яка і робить нас живими.

Коли: 1-10 серпня, 09:00 - 18:00

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5. кв. 1,3.

9 серпня – лекція-презентація «Голосіївський мануар: Етнографізм «Енеїди» Івана Котляревського». Лекція В.Б. Петровського.

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». З колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. з колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». З колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. З колекції НМДМУ.

9 серпня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;

до 17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

9-28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

9 серпня – майстер-клас із виготовлення весільної квітки;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

до 10 серпня – виставка «Залікова книжка» студентів творчої майстерні кафедри графіки Харківської державної Академії дизайну та мистецтв;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

9 серпня – вистава «Віддзеркалення любові».

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

9 серпня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою Welcome to Starytskyi House.

9 серпня – екскурсія виставкою «Михайло Гуйда і класики»;

10 серпня – екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським».

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

9 серпня – тематична екскурсія «Магія трав і знахарських обрядів»;

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

9 серпня – концерт-присвята Варварі Ханенко «Політ до неба» (Катерина Бойчук – скрипка, Валерія Шульга – фортепіано);

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

щосуботи – Літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

9 серпня – «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

10 серпня – «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія.

Вистава «Жінка в чорному»

Театральна адаптація відомого роману Сьюзен Гілл від Стівена Маллатратта «Жінка в чорному». Театр на Подолі підготував ексклюзивний спектакль із вражаючими спецефектами, що змусять повірити у надприродне. Щоб досягти ефекту, для постановки запросили режисера і художника з Німеччини, головного художника Німецького фестивалю з десятилітнім досвідом роботи з театральними технологіями – Андреаса фон Шліппе.

Коли: 9 серпня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Віддзеркалення любові»

На глядачів чекає справжній бальзам для душі, розуму й слуху і багато приємних сюрпризів. Герої вистави є впевненими, що кожна злива неодмінно закінчиться, і засяє сонце. І вони залюбки поділяться з вами своїми оптимізмом і жагою до життя.

Вистава – учасник Міжнародного театрального фестивалю в Румунії в жовтні 2023 року.

Коли: 9 серпня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Кефір, зефір і кашемір»

У Театрі на Михайлівській відбудеться вистава «Кефір, зефір і кашемір». Це іронічна комедія про вічні питання. Коли стоїш на порозі вічності думки саме такі. Наші підстаркуваті герої мріють про своє наступне життя. І як вони планують його прожити. І з ким. І як не помилитись. Гарантій у таких справах ніхто не дає. А пожити задля власного задоволення дуже хочеться.

А ще ж і це життя треба як ось дожити. А може просто насолоджуватись тим, що є зараз? Тепло кашеміру, шматочок зефіру і склянка кефіру? Отак сісти поруч і просто бути? Не шукаючи ніяких відповідей і не відчуваючи тривоги? Над цим рецептом варто замислитись. У будь-якому віці.

Коли: 9 серпня, 17:00

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Бібліотеки

до 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

щосуботи – розмовний клуб English Speaking Club.

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

9-10 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів»;

9-10 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом» (спільно з КНУТД, факультет дизайну);

10 серпня – гурток із образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

10 серпня – гурток із образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

10 серпня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Петриківська калинка».

до 10 серпня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

до 10 серпня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

10 серпня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

9-10 серпня – екскурсії і лекції за попередньою домовленістю:

етнографічний простір вишивки та побуту;

Киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Концерт «Єдиний квартал»

«Єдиний Квартал» запрошує на унікальний концерт. Ви побачите виступи улюблених зірок української естради. Як і інші концерти, цей виступ проєкту «Єдиний Квартал» має важливу мету – допомогти нашим військовим.

Зіркові гості вечора: Наталія Могилевська, Віталій Козловський, Ziferblat, Zlata Ognevich, Adam, Drevo.

Коли: 10 серпня, 18:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Руслана у культурному просторі «Вʼява»

9 серпня (субота) – сольний концерт унікальної артистки, яка стала символом дикої сили, свободи та автентичної енергії України. Руслана – це не просто музика. Це явище. Саме Руслана першою принесла Україні перемогу на Євробаченні, зламала шаблони європейської поп-сцени і довела: українська музика – конкурентна, потужна, несхожа. Її Wild Dances звучали у 40+ країнах: від засніженої Ісландії до спекотної Бразилії, від Канади до Південної Кореї, від Великої Британії до Південної Африки, від Аргентини до Китаю; займали топи європейських чартів, ставали платиновими й золотими. А сама Руслана – єдина українська артистка, що здобула World Music Awards, поруч із такими іменами як Майкл Джексон, Мадонна, Бейонсе. Її концерти – це не просто шоу. Це досвід. Це момент, коли пульс сцени стає пульсом країни. Це голос, що змушує рухатися, переживати, плакати й відчувати свою силу.

Коли: 9 серпня, 20:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Підпільні Розгони

«Підпільні Розгони» – це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони «Розганяють» ці теми.

У цей вечір виступатимуть:

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

Нікіта Трандафілов. Стендап комік з Одеси, сценарист, кримська цибуля. Переїхав в Київ заради стендапу.

Сергій Чирков. Гарнюня, лапочка, автор та ведучий проєктів «Ебаут» та «Телебачення Торонто».

Сергій Степанисько. Магістр української філології. 8 років у стендап-комедії, тому і працює в IT. Лауреат Всеукраїнського конкурсу народного танцю у місті Сокаль 2006.

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Заради нього в Україну приїжджав Девід Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Коли: 10 серпня, 16:00

Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А

Стендап в серці Оболоні

Стендап у Noice – ідеальний спосіб перезавантажитись після важкого тижня і провести час з гумором. На вас чекатиме стендап від «Світло» в серці Оболоні. Програма 18+ (присутня ненормативна лексика).

Коли: 10 серпня, 18:00

Місце проведення: Ресторан-караоке «Noice», пр. Володимира Івасюка, 16В.

Стендап на Подолі

Вечір стендап комедії, превентивний удар гумору, частину коштів з якого коміки обіцяють передати на благодійність.

Даніель – зухвалий, молодий та експресивний комік. Під час виступу може проявити акт агресії, але ви захочете ще. Резидент клубу «Каштани».

Раміль Янгулов – стендап комік, резидент клубу Art House.

Микита Механіков – комік з Харкова, резидент Split Kharkiv та ютуб блогер.

Артур Петров – автор, сценарист, комік.

Коли: 9 серпня, 18:30

Місце проведення: Shatun Pub, вул. Сагайдачного, 41.