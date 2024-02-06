День народження Зеленської: стильні образи першої леді

Дружина президента обирає речі та прикраси від українських дизайнерів, намагаючись таким чином підтримати вітчизняне виробництво

Сьогодні, 6 лютого, перша леді Олена Зеленська святкує День народження. Їй виповнилося 46 років. Дружина президента України Володимира Зеленського вражає своїм стилем, за допомогою якого доносить світу важливі меседжі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олена Зеленська не любить яскраві кольори й протягом року її образи були або у ніжних відтінках, або ж у класичних тонах. Це ще раз демонструє її елегантність, вишуканість та важливість бути почутою світовими лідерами.

Навіть в умовах війни Олена Зеленська дивує відмінним почуттям стилю фото з відкритих джерел

Практично завжди Олена Зеленська з'являється на публіці в нарядах від українських дизайнерів, намагаючись таким чином підтримати локальне виробництво. Найчастіше в її аутфітах простежується мінімалізм, кежуал та класика.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олена Зеленська приїхала в Карпати до великих прийомних сімей, серпень 2023 рік фото: ОП

фото з відкритих джерел

Мені пощастило бути не лише першою леді, а першою леді України. Країни, у якій є багато талановитих дизайнерів. Це суперзірки у світі моди. Завдяки вашим талантам, любі дизайнери, я можу використовувати свою роботу та статус, аби з гордістю презентувати Україну на міжнародній арені. Олена Зеленська

Олена Зеленська – символ української жіночності та незламності фото з відкритих джерел

В Україні, посада першої леді неофіційна, а правила поведінки, дрес-коду та обов’язків не затверджені жодним законодавчим актом. Та історично склалося, що саме дружина лідера завжди супроводжує чоловіка на офіційних заходах та багатьох державних зустрічах. І варто зазначити, що Олена Зеленська завжди має приголомшливий зовнішній вигляд та вміло поєднує одяг з аксесуарами.

фото з відкритих джерел

Рік для першої леді України Олени Зеленської був доволі активним. Зокрема, дружина президента здійснила офіційні візити до США та Канади, була присутньою на урочистому заході в Букінгемському палаці з нагоди коронації Чарльза ІІІ, провела ряд важливих зустрічей на саміті НАТО у Вільнюсі й не тільки. І кожного разу перша леді демонструвала не лише стильні, а й по-справжньому символічні образи від українських брендів. Сьогодні згадуємо найкращі з них.

Зустріч з Байденом

20 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустріли президента США Джо Байдена біля Маріїнського палацу. Перша леді з великою радістю привітала американського президента з приїздом до Києва.

Олена Зеленська у чорному пальті з коштовною брошкою тепло привітала Джо Байдена фото: ОП

Для важливої зустрічі пані Зеленська обрала образ total black. На ній було коротке двобортне пальто вільного крою від українського бренду A.M.G., водолазка і штани-палаццо від українського бренду Artem Klimchuk. Аутфіт Олена доповнила чорним взуттям. До лацкана пальта вона прикріпила символічну золоту брошку у вигляді калини з перлів.

фото: ОП

Олена Зеленська на урочистому заході у Букінгемському палаці

Для урочистого прийому напередодні коронації короля Чарльза III перша леді України обрала елегантний образ від українських дизайнерів, що складався з чорної сукні з довгим рукавом Gasanova та брошки «Полин, Євшан-Зілля», створеної брендом Ruslan Baginskiy спеціально для Олени Зеленської.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олена Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон і Джилл Байден на прийомі у Букінгемському палаці, травень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська на церемонії коронації Чарльза ІІІ та його дружини Камілли

Для історичної події Олена Зеленська обрала образ м'ятного кольору від українського бренду The Coat, що складається із сукні з поясом та пальта.

Перша леді України прибула до Вестмінстерського абатства у м’ятному total look – сукні приталеного крою, доповненій довгим пальто, травень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська на зустрічі з президентом Південної Кореї

Для важливих зустрічей під час офіційного візиту до Південної Кореї перша леді України обрала білосніжний костюм від українського бренду A.M.G., який доповнила сережками Guzema Fine Jewelry, вінтажною брошкою та туфлями-човниками коричневого кольору.

Перша леді Олена Зеленська зустрілася у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у травні 2023 року фото з відкритих джерел

Образ створений з повагою до країн Далекого сходу. Жакет має форму кімоно фото з відкритих джерел

У всесвітній День вишиванки, 8 травня, перша леді зустрілася у Сеулі з українською діаспорою. Вона обрала елегантну вишиту сорочку-витинанку від відомого українського бренду та доповнила вишуканий образ чокером Hryvna та хрестоподібним кулоном того ж бренду.

Олена Зеленська вразила появою у Сеулі в особливій вишитій сорочці-витинанці фото з відкритих джерел

Молочна вишита сорочка, створена у техніці рішельє, від українського бренду Gunia Project. Її орнамент коріниться в елементах косівських кахель XX ст. та чернечого рушника на Київщині ХІХ ст. На ній також присутній образ дерева життя, що символізує родючість, світобудову і захист роду. Сорочка підперезана тканим поясом ручної роботи Gunia Project, натхненним елементом традиційного українського одягу – крайка.

фото з відкритих джерел

Олена Зеленська у білій вишиванці в Ізраїлі

Перша леді України одягнула білу вишиванку з вишивкою в тон та об‘ємними рукавами, що виглядала дуже ніжно та вишукано водночас. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами та бежевими туфлями-човниками на невисоких підборах. Волосся жінки було вкладене в легкі локони, а довершили аутфіт лаконічні сережки та підвіска.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перша леді у білосніжній лляній вишиванці Gaptuvalnya з орнаментами, що відсилають до традиційного вбрання Опілля, та класичних штанах A.M.G., червень 2023 рік фото з відкритих джерел

Прикраси від українських брендів: сережки Guzema Fine Jewelry та кулон Gunia Project фото з відкритих джерел

Олена Зеленська на концерті в межах саміту НАТО у Вільнюсі

На концерті на Лукішській площі Вільнюса, що став завершальною частиною події «Піднімаю прапор за Україну в НАТО», перша леді України з'явилася в брюках Katimo та чорно-білій вишиванці від Gunia Project. Сорочка має назву «Франка», а її крій базується на силуеті вишитої борщівської сорочки.

Дизайн орнаменту сорочки натхнений естетикою мальованих гуцульських кахель. На комірі ґудзик у формі серця, липень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська у Швеції

Для зустрічі з королевою Швеції Сильвією у серпні перша леді обрала синій брючний костюм від українського бренду A.M.G., який доповнила вінтажною золотою брошкою у вигляді колоска та сережками «Колоски» від Dukachi.

Олена Зеленська була у стильному костюмі синього кольору, серпень 2023 рік фото з відкритих джерел

День Незалежності України

24 серпня України відзначала 32-гу річницю з Дня проголошення Незалежності України. Традиційно Олена Зеленська одягла на свято вишиванку. За основу була взята вишивка з давніх традиційних рушників Сумщини з зображенням янголів, пташок і квітів, схожих на іриси, які вважаються символами мужності й безстрашності. У самому центрі вишито тризуб. Вишивка виконана ніжно блакитними та жовтими нитками.

Олена Зеленська на заходах із нагоди Дня Незалежності України з'явилася в ексклюзивній красивій вишиванці, яку спеціально для неї зробив український бренд Gunia Project, серпень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська на Саміті перших леді та джентльменів

Для саміту, у фокусі якого були ментальне здоров’я та медичне партнерство між країнами, Олена Зеленська обрала вишуканий костюм молочного кольору від українського бренду Gasanova. Асиметричний комір жакета Першої леді прикрашала брошка у формі мапи України, що була створена спеціально для заходу.

Перша леді України в костюмі від українського бренду, вересень 2023 рік фото: ОП

Олена Зеленська в США

Свій офіційний візит до США у вересні Олена Зеленська розпочала в костюмі-двійці кольору кемел українського бренду Bobkova. Образ уперше був представлений як частина колекції Христини Бобкової під назвою «Мрія», що відбиває мрію українців про перемогу та відродження України. Колекція присвячена українським жінкам, які мають велике серце та виявляють небачену хоробрість і стійкість; жінкам, які працюють під час війни, волонтерять, рятують своїх дітей, воюють та борються за свободу.

Олена Зеленська поєднала стриманий костюм із закритою кофтою в тон та масивним намистом, вересень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська у вишиванці під час офіційного візиту до США

На зустрічі зі студентами Джорджтаунського університету у Вашингтоні у вересні перша леді була у вишиванці «Полтавська» зі спільної колекції Etnodim та Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», створеної на основі фрагментів вишиванок XVIII–XX століть, що зберігаються у Музеї Гончара та не підлягають відновленню.

Олена Зеленська у розкішно оздобленій вишиванці відвідала університет у Вашингтоні, вересень 2023 рік фото: ОП

фото з відкритих джерел

Біла сорочка з зав'язками по спині та широкими рукавами, зібраними на манжет, відтворює багату вишивку «білим по білому» з поєднанням прозорих та непрозорих швів, притаманну Полтавщині. Широкий рукав оздоблений орнаментом у вигляді сітки з ромбів, у кожен з яких вписане деревце, виконаний в ажурних техніках вирізування і мережки. Мотив квітки, яка увінчує деревце, перегукується з мотивом зірки, вишитої на погрудках.

Для зустрічі зі студентами Джорджтаунського університету Олена Зеленська обрала білосніжну вишиванку оригінального крою, оздоблену білою вишивкою із вкрапленням чорних ниток фото: ОП

фото: ОП

Перша леді у Латвії та Німеччині

Під час візиту до Латвії Зеленська вбралася у чорний лук. Класичний костюм Gasanova дружина президента доповнила брошкою від бренду Guzema.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дружина президента доповнила чорний костюм оригінальною прикрасою, лютий 2024 рік фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Згодом перша леді України з робочим візитом приїхала до Німеччини. Вона обрала костюм, що складався з широких штанів. До сучасного чорного образу Олени Зеленської також увійшов жакет у стилі кімоно з вишивкою та поясом-шнурком.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Берліна зустрілася з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер, лютий 2023 рік фото: ОП

Образи дружини президента стримані та строгі, але водночас трендові та завжди мають у собі якусь родзинку чи прихований сенс, як от, наприклад, символічна брошка у вигляді глечика-півника з Бородянки чи унікальний крій піджака.

Окреме місце в серці Олени Зеленської займають брошки. У першої леді є ціла колекція зі знаковими прикрасами фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

До слова, перша леді не весь час ходить в стриманих костюмах і сукнях середньої довжини. Коли йдеться про менш формальні зустрічі, вона обирає комфортний одяг.

Меценат Говард Баффет і дружина Президента України Олена Зеленська відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі, квітень 2023 рік фото з відкритих джерел

Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик, де зводять дім для переселенців на Київщині, листопад 2023 рік фото: ОП

Додамо, що перша леді часто обирає для своїх закордонних візитів світлі або темніші, досить закриті вбрання саме прямого крою з довгими рукавами, спідницями міді чи штанами зі стрілкою. Зазвичай костюмам притаманні невеликі розрізи й інші дизайнерські акценти. Такі художні елементи в одязі першої леді ніби вказують на стійкість і гарт українського народу у війні проти російських окупантів.