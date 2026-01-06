Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу

Гарік Корогодський публічно заявив, що вдома спілкується російською мовою

Український бізнесмен Гарік Корогодський та громадська діячка, мовна активістка Вероніка Ольшанська посперечалися у соцмережі. Причиною словесної перепалки став допис блогера Корогодського, де він заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською мовою. Ольшанська написала офіційне звернення до СБУ щодо публічних висловлювань Гаріка Корогодського, пише «Главком».

Гарік Корогодський опублікував допис у своєму блозі у Facebook, де прокоментував обговорення щодо Ярослави Магучіх, яка нібито вдома розмовляє російською. Тож бізнесмен вирішив розповісти, якою мовою спілкується він. «Ми вдома спілкуємось виключно російською. Назовні я виключно українською. Для цього вчора в мене було 333-е заняття з мови – моя чудова вчителька з Харкова, Ксенія, не дасть збрехати. Так само всі мої діти – вони двомовні. Ой, вибачте, тримовні – ще ж англійська. І я вчу англійську постійно», – написав Корогодський.

У коментарях багато підписників підтримало його, але не всі. Наприклад, мовна активістка Вероніка Ольшанська засудила публічну заяву бізнесмена щодо мови.

«Коли такий собі Гарік відкрито заявляє, що зросійщує своїх дітей і подає це як норму це «не особистий вибір». Це легалізація й популяризація зросійщення українських дітей в Україні. Так само, як і публічне зізнання в тому, що ти досі дружиш з громадянами країни-агресора. Це не дрібниця, а нормалізація зв’язків із ворогом, озвучена на інтерв’ю для всієї країни», – написала жінка у своєму блозі. Крім цього вона заявила, що написала офіційне звернення до СБУ щодо публічних висловлювань Гаріка Корогодського та чекає реакції служби.

Також вона додала до свого допису скриншоти листування з Корогодським у коментарях, де між ними відбулася перепалка. На думку мовної активістки, публічний допис бізнесмена є неприпустимим, адже його вподобали чимало користувачів. На коментарі Ольшанської, бізнесмен заявив, що їй «зарано з ним сперечатися». «Вероніка, трохи зарано зі мною сперечатися. База слабенька і роблю я для розвитку мови незрівняно більше за вас. Приходьте на мій стендап, він 1 год 40 хв виключно укр, один на сцені. Гроші віддаю на благодійність. Не жартую, приходьте. Буде боляче», – написав він.

Раніше «Главком» писав про те, що від початку повномасштабної війни письменник, меценат Гарік Корогодський перейшов на українську мову в публічному просторі. Паралельно він вдосконалює державну мову та бере уроки в філологині Ксенії Угненко.

Також стало відомо, що донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні.