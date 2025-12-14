Яке релігійне свято відзначається 15 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 15 грудня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Павла Латрійського

15 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Латрійського – великого візантійського аскета, який прославився своїм подвижницьким життям.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 15 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Павла Латрійського

Преподобний Павло жив у IX-X століттях. Він народився на острові Крит у родині благочестивих батьків. З юних років він прагнув чернечого життя і після смерті батьків пішов у монастир, розташований на горі Латр (Мала Азія).

Його потужний аскетизм та бажання повного усамітнення змусили його вести життя стовпника на вершині гори. Він терпів сильні природні стихії – від спеки до морозів, а також напади демонів. Його слава як провидця та чудотворця поширилася швидко, і до нього почали приходити люди, шукаючи духовного керівництва.

Згодом він заснував велику чернечу обитель на горі Латр, ставши для ченців духовним наставником. Преподобний Павло вважається покровителем ченців та наставником на шляху до спасіння.

Молитви дня

О, преподобний отче наш Павле, подвижнику потужної віри! Ти, що мужньо переніс усі тяготи пустельного життя заради Христа, моли Його за нас, грішних. Допоможи нам здолати лінощі та спокуси, зміцни нас у нашому прагненні до чистоти та благочестя. Будь нашим потужним захисником на шляху спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: