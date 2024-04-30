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День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Христина Жиренко
glavcom.ua
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
В останній день квітня Україна вшановує прикордонників

Сьогодні українці вшановують героїв, які першими зустріли окупантів та охороняють кордони нашої Батьківщини

Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. У цей день своє професійне свято відзначають військові Державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських солдатів уранці 24 лютого 2022 року.

Історія свята

До 2003 року Україна відзначала День прикордонника 4 листопада – удень ухвалення Верховною Радою у 1991 році закону «Про прикордонні війська України». Цей закон втратив чинність у 2003 році у зв'язку з прийняттям нового закону «Про Національну прикордонну службу України».

З 2018 року Україна відзначає День прикордонника щороку 30 квітня. Свято встановлено указом президента України від 27 квітня 2018 року з метою відзначення внеску прикордонників у боротьбу за незалежність України, вшанування мужності та героїзму захисників державних кордонівУкраїни.

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Привітання у віршах

З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.

***

В небесах чи на морі, на суші,
Серед пустель і чужих міст,
В нестримну спеку і у холоднечу,
І залишивши надовго свій дім –
Є така нелегка служба,
Є такий перед Батьківщиною борг.
Побажаю, щоб міцніла лише дружба
І кордонів не порушував ніхто!

***

З днем прикордонника вітаю
І тобі бажаю
Удачі, сил п'ять тонн -
Аби пишавсь тобою кордон!

Привітання у прозі

У цей святковий день прийміть щирі вітання з Днем прикордонника, а також слова подяки за мир і спокій у нашій країні! Бажаємо якнайшвидшої перемоги, щастя в житті та спокійної служби!

***

Зі святом тебе, дорогий прикордоннику! Удачі, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай зірки з неба падають прямо вам на погони, всім без винятку! Щасливої, легкої та спокійної служби! З Днем прикордонника!

***

Наші дорогі прикордонники, дякуємо вам за все! Ми знаємо, що ви завжди готові зустріти будь-якого противника і дати йому гідну відсіч! Ми бажаємо вам наймирнішого неба! З Днем прикордонника!

***

Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!

***

Слів подяки не передати. Вітаємо зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаємо вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!

***

Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти і твої колеги завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.

***

Дорогі прикордонники, ваша служба – героїчна праця! Ми вітаємо вас зі святом, бажаємо чистого неба над головою та спокійного горизонту перед поглядом! Із Днем прикордонника вас!

***

Вітаю Вас із святом – Днем прикордонника. Бажаю здоров'я, міцності духу, ясності думок та відданості присязі та рідній державі. Нехай все буде добре!

***

Шановні прикордонники! Від щирого серця вітаю Вас зі святом, яке символізує віру в справедливість та готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю Вам наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.

***

Вітаю Вас, захисники кордонів, зі святом прикордонника! Ваша праця - нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю Вам успіхів у виконанні ваших обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ви — герої нашого часу! Слава Україні!

Яскраві листівки

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 1
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 2
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 3
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 4
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 5
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі фото 6

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба свята

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