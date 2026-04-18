Яке релігійне свято відзначається 19 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 19 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Івана Печерника

19 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Печерника, палестинського подвижника VIII століття, який прославився своїм аскетичним життям у Старій Лаврі святого Харитона.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Іван жив у VIII столітті. Прагнучи духовного вдосконалення, він залишив рідну домівку і оселився в печері Старої Лаври святого Харитона в Палестині. Весь свій час він проводив у молитвах та суворому пості, за що й отримав прізвисько «Печерник». Його життя стало взірцем для багатьох пустельників, а мудрі поради допомагали вірянам знаходити шлях до Бога навіть у найважчі часи.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Господи Ісусе Христе, що через віру апостола Фоми переміг сумніви світу, зміцни і нашу віру. Преподобний отче Іване, моли Бога за нас, щоб серця наші були чистими, як джерельна вода, а душі – стійкими у випробуваннях. Даруй нам, Господи, спокій живим і світлу пам'ять усім, хто відійшов у вічність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день межею між весною та літом:

Якщо на Фомину неділю йде дощ – це добра прикмета, що віщує гарний врожай та «омивання» душ предків.

Ясний і сонячний день обіцяє тепле та довге літо.

Почути спів пташок рано-вранці – до добрих новин у родині.

Якщо цього дня вітряно – початок літа може бути прохолодним.

Вважалося, що хто першим на Провідну неділю відвідає могили рідних, той отримає від них особливе небесне заступництво на весь рік.