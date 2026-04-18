Яке релігійне свято відзначається 19 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 19 квітня 2026: традиції та молитва
Свята 19 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Івана Печерника

19 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Печерника, палестинського подвижника VIII століття, який прославився своїм аскетичним життям у Старій Лаврі святого Харитона.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Івана Печерника

Преподобний Іван жив у VIII столітті. Прагнучи духовного вдосконалення, він залишив рідну домівку і оселився в печері Старої Лаври святого Харитона в Палестині. Весь свій час він проводив у молитвах та суворому пості, за що й отримав прізвисько «Печерник». Його життя стало взірцем для багатьох пустельників, а мудрі поради допомагали вірянам знаходити шлях до Бога навіть у найважчі часи.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Господи Ісусе Христе, що через віру апостола Фоми переміг сумніви світу, зміцни і нашу віру. Преподобний отче Іване, моли Бога за нас, щоб серця наші були чистими, як джерельна вода, а душі – стійкими у випробуваннях. Даруй нам, Господи, спокій живим і світлу пам'ять усім, хто відійшов у вічність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день межею між весною та літом:

  • Якщо на Фомину неділю йде дощ – це добра прикмета, що віщує гарний врожай та «омивання» душ предків.
  • Ясний і сонячний день обіцяє тепле та довге літо.
  • Почути спів пташок рано-вранці – до добрих новин у родині.
  • Якщо цього дня вітряно – початок літа може бути прохолодним.

Вважалося, що хто першим на Провідну неділю відвідає могили рідних, той отримає від них особливе небесне заступництво на весь рік.

Яке релігійне свято відзначається 19 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 квітня 2026: традиції та молитва
Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні
Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні
У Тернополі оштрафували синоптикиню, виною всьому – погана погода
У Тернополі оштрафували синоптикиню, виною всьому – погана погода
Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію
Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію
«ТЦК зустрічає і вручає повістки». Нардеп розповів про випадки примусової депортації українців з-за кордону
«ТЦК зустрічає і вручає повістки». Нардеп розповів про випадки примусової депортації українців з-за кордону
Штрафи за камуфляж. Міноборони показало, який одяг заборонено носити цивільним
Штрафи за камуфляж. Міноборони показало, який одяг заборонено носити цивільним

