Яке релігійне свято відзначається 18 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 18 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

18 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана, який у IX столітті був вірним учнем та сподвижником святого Григорія Декаполіта у боротьбі за шанування ікон.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

Святий Іван жив у часи запеклої боротьби з іконоборством. Юнаком він прийшов до преподобного Григорія Декаполіта і став його духовним сином. Разом вони подорожували до Риму та Константинополя, проповідуючи вірність церковним традиціям. За свою відданість іконам Іван зазнав переслідувань від імператора Лева Вірменина. Після смерті свого вчителя він очолив обитель і став духовним наставником для багатьох ченців, прославившись своїм смиренням та молитовним подвигом.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Преподобний отче Іване, ти, що в чистоті та смиренні слідував за Христом, моли Його за нас. Нехай святий Артос, який ми споживаємо на спомин про Воскресіння, зміцнить наші сили духовні й тілесні. Даруй, Господи, нашому народу єдність і благословення Твоє.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народна назва дня – «Федул-Вітряник», що вказувало на зміну погоди:

  • Якщо на Світлу суботу дме теплий вітер – травень буде сонячним і приємним.
  • Побачити в небі зграю великих птахів, що летять на північ – до швидкого настання літа.
  • Якщо у Світлу суботу йде дощ – чекайте на багатий врожай зерна та грибів.
  • Глухий грім у цей день обіцяє спокійну і теплу весну без різких заморозків.

Наші предки вірили, що спожитий цього дня шматочок Артоса допомагає хворим швидше одужати.

