Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 23 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Юрія Побідоносця

23 квітня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Юрія Побідоносця (Георгія). Це свято присвячене одному з найбільш шанованих християнських святих, який є символом незламності віри, мужності та перемоги добра над злом.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Юрія Побідоносця

23 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Юрія, який народився в Каппадокії в родині благочестивих християн. Будучи талановитим воїном, він став улюбленцем імператора Діоклетіана, проте, побачивши жорстокі гоніння на християн, відкрито заявив про свою віру та роздав майно бідним.

Святий Юрій витримав вісім днів надлюдських тортур, під час яких Господь зцілював його рани. Найвідомішим дивом святого вважається перемога над жахливим змієм, що жив у озері біля Бейрута і поїдав людей. Юрій з’явився на білому коні та проколов пащу потвори списом, врятувавши царську доньку. За свою стійкість та чудеса Юрій був зарахований до лику святих великомучеників, ставши покровителем воїнства, землеробства та захисником від ворогів.

Молитви дня

О, святий великомученику і побідоносцю Юрію! Поглянь на нас смиренною твоєю допомогою і моли Людинолюбця Бога, щоб не осудив нас за беззаконня наші, але щоб учинив із нами за великою Своєю милістю. Зміцни воїнів наших у битвах, даруй їм мужність та захисти від ворожих стріл. Випроси країні нашій мир, благополуччя та перемогу над силами темряви. Допоможи нам пройти шлях життя нашого у вірі та чистоті, щоб ми могли славити Господа на віки віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Юріїв день» або «Святий Юрій з ключами», вірячи, що саме він відмикає землю для весни:

Якщо на Юрія з’явилася сильна роса – буде хороший врожай проса.

Якщо на небі хмари синього відтінку – очікуйте на теплу, але дощову погоду.

Вигнати худобу на пашу цього дня вважалося обов’язковим для її здоров’я протягом року.

Якщо птахи в'ють гнізда з сонячного боку – літо буде холодним.

Цей день вважався ідеальним для молитви за воїнів та успіх у хліборобських справах.