Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 15 квітня в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

15 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима, які були вірними учнями апостола Павла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва фото 1

Ці святі мужі належали до числа 70-ти апостолів, обраних Христом для проповіді. Вони були найближчими помічниками апостола Павла, супроводжуючи його в місіонерських подорожах. Аристарх був єпископом у сирійській Апамеї, Пуд – римським сенатором, чий дім став першою церквою в Римі, а Трохим проповідував разом із Павлом у Малій Азії. Усі троє прийняли мученицьку смерть у Римі за часів імператора Нерона, засвідчивши свою вірність Господу разом із апостолом Павлом.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Святі апостоли Аристарху, Пуде і Трохиме, моліть Милостивого Бога за нас, щоб дарував Він душам нашим світло істини, а землі нашій – мир і благословення. Нехай радість Великодня охороняє нас від усякого зла, а віра ваша зміцнює нас у хвилини випробувань.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Пудовим» і уважно стежили за поведінкою бджіл та погодою:

  • Якщо на Пуда бджоли вилітають з вуликів – весна буде ранньою і дуже теплою.
  • Похмурий день 15 квітня віщує прохолодне літо з частими дощами.
  • Якщо вночі небо зоряне і ясне – чекайте на добрий врожай зернових.
  • Червоний схід сонця обіцяє сильний вітер протягом наступних кількох днів.

Вважалося, що сни у Світлу середу надихають на нові звершення та допомагають знайти вихід зі складних життєвих ситуацій.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua