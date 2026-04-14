Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 15 квітня в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

15 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима, які були вірними учнями апостола Павла.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Ці святі мужі належали до числа 70-ти апостолів, обраних Христом для проповіді. Вони були найближчими помічниками апостола Павла, супроводжуючи його в місіонерських подорожах. Аристарх був єпископом у сирійській Апамеї, Пуд – римським сенатором, чий дім став першою церквою в Римі, а Трохим проповідував разом із Павлом у Малій Азії. Усі троє прийняли мученицьку смерть у Римі за часів імператора Нерона, засвідчивши свою вірність Господу разом із апостолом Павлом.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Святі апостоли Аристарху, Пуде і Трохиме, моліть Милостивого Бога за нас, щоб дарував Він душам нашим світло істини, а землі нашій – мир і благословення. Нехай радість Великодня охороняє нас від усякого зла, а віра ваша зміцнює нас у хвилини випробувань. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Пудовим» і уважно стежили за поведінкою бджіл та погодою:

Якщо на Пуда бджоли вилітають з вуликів – весна буде ранньою і дуже теплою.

Похмурий день 15 квітня віщує прохолодне літо з частими дощами.

Якщо вночі небо зоряне і ясне – чекайте на добрий врожай зернових.

Червоний схід сонця обіцяє сильний вітер протягом наступних кількох днів.

Вважалося, що сни у Світлу середу надихають на нові звершення та допомагають знайти вихід зі складних життєвих ситуацій.