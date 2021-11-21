День святого Михайла: що можна і не можна робити

Сьогодні треба сходити в гості або прийняти гостей у себе

У православному світі 21 листопада відзначають велике свято Собор Архистратига Михаїла. Його образ символізує вічну перемогу добра над темними силами та злом. У народному календарі дату назвали Михайлів день.

День Михайла: історія і значення свята

21 листопада православна церква відзначає одне з головних свят – собор архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних. Саме свято було встановлене внаслідок проведення Лаодикійського собору в IV столітті, на якому було засуджено єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу.

Згідно з церковними переказами, саме Михайло зміг перемогти диявола – занепалого ангела з його підданими, і скинути їх з небес до пекла. З тих пір архангел Михайло очолив святе ангельське воїнство, вірне Богові і стоїть на сторожі закону Божого.

У народі архангел Михайло вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей. Також він стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей, і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися.

Часто 21 листопада випадає перший густий сніг, в народі тоді кажуть, що сам святий Михайло на білому коні по землі проїхав. Але нерідко до цього дня після заморозків наступає потепління, у результаті чого на дорогах з'являється багато бруду. Тому дату прозвали Михайлівською відлигою або Михайлівськими грязями.

Традиції

Фото з відкритих джерел

Наші предки рано-вранці 21 листопада обов'язково йшли на церковну святкову службу. Встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих рідних.

Замовте також і послухайте молебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.

Що треба зробити в Михайлів день

Михайлів день здавна вважається прекрасним часом для багатьох справ і починань. Наші предки намагалися в це свято дотримуватися всіх його традицій.

Що треба зробити:

Накрити багатий стіл. Через тиждень після Михайлова дня починався Різдвяний піст - один з найважливіших в житті православної людини. За повір'ям, чим щедріший і багатший стіл у Михайлів день, тим більше задоволений Михайло.

Через тиждень після Михайлова дня починався Різдвяний піст - один з найважливіших в житті православної людини. За повір'ям, чим щедріший і багатший стіл у Михайлів день, тим більше задоволений Михайло. Поставити на стіл м'ясне. Найчастіше ставили холодець із яловичини або свинини.

Найчастіше ставили холодець із яловичини або свинини. Звати гостей. Чим ширше готовий розкрити двері господар, чим щедріше запропонує він частування, тим більше його будуть любити друзі і сусіди - адже у такої людини і душа широка.

Чим ширше готовий розкрити двері господар, чим щедріше запропонує він частування, тим більше його будуть любити друзі і сусіди - адже у такої людини і душа широка. Варити пиво. У давнину в цей день селяни варили Михайлівське пиво. Навіть приказка була: «Не дивно, що пиво зварено. Дивно, що не випито».

У давнину в цей день селяни варили Михайлівське пиво. Навіть приказка була: «Не дивно, що пиво зварено. Дивно, що не випито». Задобрити дворового - молодшого брата домового. Цей домашній дух, за повір'ями, жив в хліві зі скотиною. Від його розташування залежало життя домашніх тварин взимку. Щоб дворовий не вередував і в холодну пору року дбав про худобу, в Михайлів день його було прийнято задобрювати - в хліві залишали ситну вечерю і примовляли добрі слова на його адресу.

Головні заборони

Сьогодні, за давньою традицією, обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Суворо забороняється в Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос.

У святковий день святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 21 листопада трудитися заради корисливої мети.

На Михайлів день існує ряд заборон, яких намагається дотримуватися будь віруюча людина.

Що заборонено:

Мити голову. Вважалося, що якщо помити голову, можна змити весь розум.

Рубати сокирою або різати, а то Михайло може образитися і покарати.

Переслідувати корисливі цілі і робити щось тільки заради своєї вигоди.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Сваритися чи сперечатися. Адже вважається, що Михайлів день - найкращий час для примирень.

Погодні прикмети

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.

Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.

День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.

Від Михайла зима морози кує.

Як Михайло закує, то Микола не розкує.

Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна

Іменини

21 листопада День ангела імені відзначають: Михайло, Гаврило, Анфіса.

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