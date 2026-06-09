Три роки підготовки: Клименко розповів, як змінилася ДСНС під час війни

Клименко наголосив, що нинішній рівень підготовки дозволяє підрозділам швидко та ефективно реагувати на наслідки російських атак

Глава МВС: у кожному місці ми можемо гасити серйозні пожежі – з наслідками, руйнуваннями, як мінімум на 30 локаціях

Система підготовки підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку почали впроваджувати три роки тому, дозволяє оперативно реагувати на виклики, пов’язані з російською агресією проти України. Про це під час навчань ДСНС у Черкасах заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише «Главком».

«Пишаюсь кожним та кожною працівником ДСНС.... І технічно, і технологічно ми просунулися вперед», – сказав міністр. За його словами, за останні роки вдалося суттєво посилити кадровий та технічний потенціал служби.

«Ми підготували особовий склад. Нові служби, які були створені в минулому і позаминулому роках, зараз показали великий рівень підготовки, технологічної і професійної, ми підготували нових пілотів, нових техніків, підготували екіпажи річкових і морських суден», – розказав Клименко.ьОчільник МВС повідомив, що по всій країні створено спеціальні хаби, які дозволяють упродовж кількох годин перекидати техніку та особовий склад у будь-який регіон.

«У кожному місці ми можемо гасити серйозні пожежі – з наслідками, руйнуваннями, як мінімум на 30 локаціях», – сказав міністр. Він додав, що за необхідності угруповання рятувальників може бути посилене силами із сусідніх районів та областей.

Підсумовуючи навчання, Клименко наголосив, що нинішній рівень підготовки дозволяє підрозділам швидко та ефективно реагувати як на наслідки російських атак, так і на інші надзвичайні ситуації.

«Сьогодні ми побачили ту систему підготовки, яка була розпочата 3 роки тому... Наші підрозділи з високою якістю і швидкістю реагують на будь-які виклики.. Це навчання -ще один крок підготовки не тільки до зими, а й до опору ворогу на об’єктах цивільної та критичної інфраструктури», – резюмував глава МВС.

Як повідомлялось, Державна служба України з надзвичайних ситуацій провела масштабні тактико-спеціальні навчання. На кількох локаціях авіаційні, наземні та водні підрозділи відпрацювали комплексні сценарії порятунку людей, ліквідації техногенних аварій та розмінування акваторій в умовах воєнних загроз

Навчання підтвердили високу готовність ДСНС до використання інноваційних безпілотних систем та важкої техніки задля захисту громадян у найскладніших умовах.

Навчання стали частиною планових тактико-спеціальних тренувань, які регулярно проводять на Черкащині для відпрацювання алгоритмів дій під час надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів ДСНС закликала зберігати спокій під час проведення подібних заходів.