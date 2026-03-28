28 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 28 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 березня у світі відзначають Годину Землі (акція зазвичай припадає на останню суботу березня). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Година Землі

Це найбільша світова екологічна акція, організована Всесвітнім фондом природи (WWF). О 20:30 за місцевим часом мільйони людей, а також державні установи та бізнес символічно вимикають зайве освітлення та електроприлади на одну годину, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату та збереження природних ресурсів планети.

Всесвітній день історика

Професійне свято людей, які присвятили життя дослідженню минулого. В умовах боротьби за українську ідентичність роль істориків стає критично важливою для розвінчування міфів та збереження правдивої пам'яті про наш народ.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Іларіона Нового

28 березня православна церква вшановує преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського, який жив у VIII столітті. З юних років він обрав чернечий шлях і за свою святість був наділений даром чудотворення: зцілював хворих, виганяв бісів та прикликав дощ під час посухи.

Під час іконоборчих гонінь преподобний Іларіон проявив неабияку мужність, захищаючи святі образи від знищення. За свою вірність православ’ю він зазнав тортур і був страчений. У народі преподобного Іларіона вважають захисником садів та помічником у сільських справах. Цього дня віряни моляться за врожай та захист оселі від негод.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Іларіона сонячно і тепло – літо буде погожим, а врожай багатим.
  • Якщо птахи в’ють гнізда на сонячній стороні дерев – чекайте на холодне літо.
  • Почути грім сьогодні – до швидкого і тривалого потепління.
  • Якщо випав дощ – рік буде сприятливим для зернових культур.

Історичні події

  • 37 – після смерті Тиберія Калігула прибув до Риму й отримав від сенату найвищі повноваження.
  • 1566 – великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт заснував місто Валлетту на Мальті.
  • 1842 – під орудою Отто Ніколаї Віденський філармонічний оркестр дав перший концерт.
  • 1842 – у Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі.
  • 1876 – японський уряд заборонив самураям носити мечі.
  • 1910 – Анрі Фабр здійснив перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції.
  • 1930 – у Туреччині замість «грецьких» назв міст Константинополь і Ангора затверджені офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара.
  • 1939 – після 2,5-річної облоги Франсіско Франко взяв Мадрид.
  • 1942 – успішний рейд британських командос на сухий док у Сен-Назері в окупованій Франції.
  • 1979 – часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США.
  • 1980 – Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.
  • 2004 – у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія «Пора!».
  • 2008 – Українська Вікіпедія сягнула обсягу в 100 тис. статей.

Іменини

День ангела святкують: Іларіон, Степан, Василь, Микола, Марія.

