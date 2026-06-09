Боснія і Герцеговина приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Сибіга підкреслив, що новий член коаліції посилює «колективну здатність діяти»
Боснія і Герцеговина стане ще одним учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомляє МЗС України, пише «Главком».
«Вдячний Боснії і Герцеговині за підтвердження наміру приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Це збільшить загальну кількість учасників Коаліції до 50. Цей важливий крок демонструє відданість Боснії і Герцеговини захисту прав дітей, дотриманню міжнародного права та підтримці зусиль України щодо повернення кожної депортованої або насильницьки переміщеної української дитини додому», – написав очільник МЗС Андрій Сибіга
Сибіга підкреслив, що новий член коаліції посилює «колективну здатність діяти».
«Україна продовжить працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність усіх причетних до депортації, незаконного усиновлення та мілітаризації українських дітей», – додав міністр.
Раніше повідомлялось, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати. Новими учасниками об'єднання стали Панама, Швейцарія та Кіпр.
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