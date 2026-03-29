29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 29 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 березня у світі відзначають Міжнародний день русалки та День фокусника. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Марка, єпископа Арефусійського, та святого Кирила, диякона.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день русалки

Свято присвячене легендам про міфічних істот та популяризації морської культури в мистецтві й літературі. Також цей день використовують екологічні організації для привернення уваги до чистоти океанів.

День фокусника

Це неофіційне професійне свято людей, які володіють мистецтвом ілюзії. Дата обрана не випадково, адже саме в березні вшановують пам'ять багатьох видатних майстрів магії, які дивували світ своїми трюками.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномучеників Марка та Кирила

29 березня православна церква вшановує пам'ять святого Марка, єпископа Арефусійського, та диякона Кирила. Вони жили в IV столітті за часів правління імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво.

Святий Марк за часів Костянтина Великого зруйнував язичницький храм і збудував на його місці християнську церкву. Коли до влади прийшов Юліан, розлючені язичники почали переслідувати єпископа. Марк не став переховуватися і добровільно віддав себе в руки мучителів. Його піддали жорстоким катуванням, проте він мужньо витерпів усі знущання.

Диякон Кирило з міста Іліополя також постраждав за те, що нищив ідолів. Язичники стратили його з особливою жорстокістю. Обидва святі стали символом непохитної віри та готовності до самопожертви.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали Марковим днем або святом берези. За прикметами 29 березня визначали погоду на найближчий час:

якщо березового соку багато – літо буде дощовим;

сорока вʼє гніздо низько на деревах – чекайте частих гроз влітку;

якщо хмари пливуть високо і швидко – встановиться гарна погода;

прилетіли лебеді – скоро почнеться справжнє тепло.

Традиційно в цей день намагалися випити трохи березового соку для здоров'я та вшанувати пам'ять мучеників молитвою за мир.

Історичні події

845 – вікінги завоювали Париж.

1798 – французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки.

1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад.

1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством «Руська Бесіда»).

1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола.

1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.

1933 – після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні.

1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.

1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва.

1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.

1982 – парламент Сполученого Королівства припинив свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду.

1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).

1998 – Парламентські вибори в Україні 1998.

2004 – в Україні створили Громадянську кампанію «Пора!».

2004 – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО.

2014 – в Англії й Уельсі зареєстровано перший одностатевий шлюб.

Іменини

День ангела святкують: Марко, Кирило, Іван, Михайло, Пилип.