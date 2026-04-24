24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 24 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 квітня у світі відзначають Всесвітній день захисту лабораторних тварин. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

День заснований Міжнародною асоціацією проти болісних експериментів на тваринах у 1979 році. Його мета – привернути увагу до етичних проблем використання тварин у наукових дослідженнях та закликати до впровадження альтернативних методів тестування.

Міжнародний день багатосторонності та дипломатії заради миру

Це свято було офіційно встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2018 році. День нагадує про важливість міжнародної співпраці та вирішення конфліктів шляхом діалогу, що є критично важливим для збереження глобального миру в сучасних умовах.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів

24 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Сави Стратилата, який жив у III столітті. Сава був воєначальником (стратилатом) при римському імператорі Авреліані. Будучи християнином, він допомагав ув’язненим вірянам.

Коли про його переконання дізнався правитель, Сава відмовився принести жертву ідолам. Його піддали жорстоким катуванням, але він залишався непохитним. Бачачи його стійкість та чудесне зцілення, 70 солдатів імператорського війська також увірували в Христа. Усі вони були страчені разом зі своїм командиром. Святого Саву втопили в річці Тибр у 272 році.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Саву йде дощ – чекайте на багатий врожай зернових;
  • зацвіла черемха – скоро прийде справжнє літнє тепло;
  • вранці спостерігається іній – літо буде вологим та не надто спекотним;
  • сонце сходить у хмарах – чекайте на дощову погоду протягом тижня.
  • У народі вважали, що з цього дня земля остаточно прогрівається, тому можна сміливо розпочинати посадку теплолюбних культур.

Історичні події

  • 1646 – укладено Ужгородську церковну унію.
  • 1648 – чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького.
  • 1793 – Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.
  • 1846 – розпочалась американо-мексиканська війна.
  • 1877 – Росія оголосила війну Османській імперії.
  • 1915 – османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя.
  • 1920 – уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.
  • 1926 – підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.
  • 1949 – у Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка.
  • 1950 – Трансйорданія перейменована на Йорданське Хашимітське Королівство.
  • 1955 – завершується Бандунгська конференція 29 «неприєднавшихся» держав, які засудили колоніалізм, расизм та холодну війну між США і СРСР.
  • 1965 – інтервенція американських військ у Домініканську республіку.
  • 1968 – Маврикій став членом ООН.
  • 1970 – Гамбія, яка в 1965 році здобула незалежність від Великої Британії, проголошена республікою.
  • 1981 – представлено перший персональний комп'ютер IBM.
  • 1986 – затонув філіппінський пором «Дона Жозефіна», 194 особи загинули.
  • 1992 – створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).
  • 1997 – США стали 75-ю державою, котра ратифікувала міжнародний договір про заборону хімічної зброї.
  • 2004 – Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC.
  • 2006 – скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

Іменини

День ангела святкують: Сава, Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Микола, Сергій.

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
