Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Свята 24 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
24 квітня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Сави Стратилата та його побратимів. Це свято присвячене мужності воєначальника та його солдатів, які обрали вірність Христу замість земних почестей і життя.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 квітня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
24 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Сави, який походив із готського племені і завдяки своїй звитязі став воєначальником (стратилатом) при римському імператорі Авреліані (III століття). Сава був таємним християнином: він відвідував ув'язнених братів по вірі та зміцнював їх у стражданнях.
Коли про віру Сави стало відомо імператору, воїн відмовився принести жертву ідолам і публічно скинув свій військовий пояс. Його піддали нелюдським тортурам – палили вогнем, занурювали в киплячу смолу, проте Господь зцілював його рани. Вражені цією стійкістю та чудесами, 70 воїнів імператорського війська на місці оголосили себе християнами. Усі вони були страчені мечем, а самого Саву після довгих мук втопили в річці Тибр. Це сталося 272 року.
Молитва дня
О, святий мученику Саво! Поглянь на нас, що допомоги твоєї потребують, і моли Милостивого Бога, щоб дарував нам міцність віри та мужність перед лицем спокус. Ти, що не злякався мук за Христа і воїнів своїх до світла істини привів, зміцни й наше воїнство в захисті правди та справедливості. Виблагай для нас у Господа мирне життя, здоров'я та спасіння душ наших.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вважали цей день межею, після якої весна стає повноправною господаркою і починаються справжні польові роботи:
- Якщо на Саву йде дощ – чекайте на гарний врожай пшениці.
- Якщо верба вже повністю розпустилася – весна буде теплою і сухою.
- Вважалося, що цього дня не можна відмовляти в допомозі нужденним, інакше удача відвернеться на цілий рік.
- Якщо ввечері сонце червоне – наступний день буде вітряним.
Цей день називали «Савиним», і саме сьогодні господарі намагалися завершити посів ранніх зернових культур.
Коментарі — 0