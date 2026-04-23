Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 24 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів

24 квітня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Сави Стратилата та його побратимів. Це свято присвячене мужності воєначальника та його солдатів, які обрали вірність Христу замість земних почестей і життя.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів

24 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Сави, який походив із готського племені і завдяки своїй звитязі став воєначальником (стратилатом) при римському імператорі Авреліані (III століття). Сава був таємним християнином: він відвідував ув'язнених братів по вірі та зміцнював їх у стражданнях.

Коли про віру Сави стало відомо імператору, воїн відмовився принести жертву ідолам і публічно скинув свій військовий пояс. Його піддали нелюдським тортурам – палили вогнем, занурювали в киплячу смолу, проте Господь зцілював його рани. Вражені цією стійкістю та чудесами, 70 воїнів імператорського війська на місці оголосили себе християнами. Усі вони були страчені мечем, а самого Саву після довгих мук втопили в річці Тибр. Це сталося 272 року.

Молитва дня

О, святий мученику Саво! Поглянь на нас, що допомоги твоєї потребують, і моли Милостивого Бога, щоб дарував нам міцність віри та мужність перед лицем спокус. Ти, що не злякався мук за Христа і воїнів своїх до світла істини привів, зміцни й наше воїнство в захисті правди та справедливості. Виблагай для нас у Господа мирне життя, здоров'я та спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день межею, після якої весна стає повноправною господаркою і починаються справжні польові роботи:

Якщо на Саву йде дощ – чекайте на гарний врожай пшениці.

Якщо верба вже повністю розпустилася – весна буде теплою і сухою.

Вважалося, що цього дня не можна відмовляти в допомозі нужденним, інакше удача відвернеться на цілий рік.

Якщо ввечері сонце червоне – наступний день буде вітряним.

Цей день називали «Савиним», і саме сьогодні господарі намагалися завершити посів ранніх зернових культур.