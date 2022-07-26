Арестович розповів про складну ситуацію на Херсонщині

Вже третю добу РФ переправляє техніку на Херсонський напрямок

Біля Високопілля ситуація бійців ЗСУ ускладнилася. Російські окупанти перекинули військову техніку. Про це розповів радник глави офісу президента Олексія Арестовича під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіном.

«У Високопілля наші трохи не те зробили, з моєї точки зору. І якщо не зовсім упустили можливість, то істотно ускладнили собі життя», – зазначив радник голови ОП.

За його словами, ворог перекинув у вказаний район артилерію та авіацію. При цьому він вказав, що загарбники вдарили по українських захисниках, які пішли в наступ.

«Там ситуація вирівнялася. Вони (окупанти – ред.) не можуть контратакувати і робити які-небудь активні дії, а ми не можемо взяти. Хто перший резерви підтягне, той і молодець, той і переміг», – підсумував Арестович.

За його словами, зараз південний напрямок у всіх на слуху і росіяни туди перекидають свою техніку.

«Вже протягом трьох діб туди пішли машинки. Техніка, ППО… Вони перекидають туди через Новокаховську греблю, бо Антонівський міст під питанням. Нині там тимчасово закрили проїзд. До того ж Нова Каховка ближча до того району, який їх (росіян. – Ред.) цікавить», – зазначає Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, скільки окупантів перебуває в Херсонській області.

Раніше Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту. Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270.