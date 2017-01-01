Директор Укргідрометцентру розповів, коли зникне ожеледиця

Протягом найближчих днів температурний режим в Україні підвищиться

В Україні в найближчі дні очікується невелике потепління, таким чином і сніговий покрив, і ожеледиця зникнуть. Водночас на Україну все ще чекає мокрий сніг з дощем, а на заході мороз. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу «112 Україна». «Протягом найближчих днів температурний режим



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Ожеледиця

Протягом найближчих днів температурний режим в Україні підвищиться

В Україні в найближчі дні очікується невелике потепління, таким чином і сніговий покрив, і ожеледиця зникнуть. Водночас на Україну все ще чекає мокрий сніг з дощем, а на заході мороз.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Протягом найближчих днів температурний режим потихеньку підвищиться. Таким чином і сніговий покрив, і ожеледиця зникнуть, ситуація покращиться. Надалі ми очікуємо опади у вигляді дощу в більшості регіонів України, найбільша їх інтенсивність буде на території Чернігівської, Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької областей. А все, що західніше, частково Житомирська, Вінницька і на захід, то там випаде сніг, там буде збільшуватися сніговий покрив», - сказав він.

За словами директора Укргідрометцентру, в більшості регіонів вдень очікується температура повітря від 3 до 9 градусів тепла, а в нічний час - до 0.

«У попередні дні фіксувалося зниження температури повітря до таких меж, як 5-6 градусів морозу. В результаті підстилаюча поверхня, включаючи асфальтове покриття, охолола до температури нижче 0. Незалежно від температури повітря, яка підвищиться, випадання рідких опадів призводить до замерзання на підстилаючій поверхні, так утворюється сильна ожеледиця», - підсумував він.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозують сніг, ожеледицю і сильний вітер.

Через ожеледицю в середу вранці у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсували з відхиленням від графіка.

На під’їздах до Києва через ускладнення погодних умов 29 листопада сталося 146 дорожньо-транспортних пригод.