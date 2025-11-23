Директорка Музею Голодомору обурилася через ялинкові прикраси: деталі скандалу

Образ «п’яти колосків» неможливо відривати від трагічної історичної реальності, вважає Леся Гасиджак

Генеральна директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак показала новорічні іграшки, які її неприємно здивували. Компанія Bevza випустила лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою «Сет п'ять колосків». У описі йдеться: «Вони уособлюють відродження, надію та єдність поколінь, стаючи оберегом вашого святкового дому». Як інформує «Главком», про це Гасиджак написала на Facebook.

Директорка Музею Голодомору наголосила, що образ «п’яти колосків» неможливо відривати від трагічної історичної реальності. Йдеться про народну назву репресивної постанови від 7 серпня 1932 року – так званого Закону про «п’ять колосків». Документ передбачав смертну кару за «розкрадання колгоспного і кооперативного майна», а за пом’якшувальних обставин – щонайменше 10 років ув’язнення. Часто покарання застосовували до голодних людей, які намагалися врятуватися, збираючи мерзлу картоплю чи кілька колосків зерна на полі.

За оприлюдненими Українським інститутом національної пам’яті даними, лише за неповні п’ять місяців за цією постановою засудили 54 645 осіб, з них 2 110 – до страти. Карали навіть дітей, які шукали бодай якусь їжу. Гасиджак наголосила, що в архіві усної історії Музею Голодомору зберігається безліч свідчень про подібні трагедії.

«Люди добрі, що з вами? ... Ви справді повісите це на ялинку?», – обурилася Леся Гасиджак, підкресливши, що питання не в назві бренду чи персоналіях, а в етичності використання символів, тісно пов’язаних із геноцидом українців.

У коментарях до посту авторку підтримали.

«Це тоді, коли знизу постукала. Якийсь сюр»; «Ох.. і який символ, яке побажання може передати історія зруйнованих доль на Новий рік?»; «Люди не знають історії»; «Хм... яка феєрична історично-культурна нечутливість», – пишуть у коментарях.

Як відомо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.

У День пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський звернувся до українців по всьому світу із закликом до єдності у збереженні національної пам'яті та захисті держави.