Коли буде встановлено головну ялинку України: дата

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ «Глобал-декор», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення. Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв», – йдеться у повідомленні.

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки. Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

До слова, у Києві на Софійській площі 6 грудня 2024 року засяяли вогні на головній ялинці країни. Минулоріч вона була білого кольору, її прикрашало понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок.