Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скасувати Бандеру? Польський історик розкрив, чого поляки чекали від Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скасувати Бандеру? Польський історик розкрив, чого поляки чекали від Зеленського
За словами історика, після обрання Зеленського президентом України у Варшаві сподівалися, що це відкриє шлях до проведення ексгумацій жертв та до більш зваженого обговорення постаті Бандери
колаж: glavcom.ua

Коли цього (відмови від вшанування Бандери) не сталося, україноскептичні кола Польщі виявилися незадоволеними, переконаний Лукаш Адамський

Після того, як Володимир Зеленський став президентом України, у Польщі з’явилася надія, що українська влада зможе по-іншому подивитися на складні сторінки спільної історії, зокрема на постать Степана Бандери. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів польський історик Лукаш Адамський.

«Був прийнятий закон про УПА, (про визнання членів ОУН та УПА борцями за незалежність України; документ ухвалено у квітні 2015 році – «Главком»), який заборонив ставити під сумнів правомірність боротьби Української повстанської армії (УПА) за незалежність України у ХХ столітті. А тому на підставі цього закону не можна вимагати демонтажу пам’ятників борцям за незалежність України, як, наприклад, Роману Шухевичу, – бо це «наруга над їхньою пам’яттю» і «приниження гідності Українського народу». Все це радикалізувало ті польські кола, які й до того були україноскептичними», – зазначив історик.

Адамський підкреслив, що у 2018 році у Польщі ухвалили закон, який передбачав кримінальну відповідальність за заперечування злочинів українських колаборантів Третього Рейху. За словами історика, після обрання Зеленського президентом України у Варшаві сподівалися, що це відкриє шлях до проведення ексгумацій жертв та до більш зваженого обговорення постаті Бандери. «А потім прийшов Зеленський і поляки подумали: ну добре, от тепер можуть бути проведені ексгумації. Та й про Бандеру – від якого ніхто, звісно, не відмовиться – почнуть говорити, напевно, не тільки як про героя. Та й увесь радикальний західноукраїнський націоналізм буде підданий нарешті ревізії…», – сказав він.

Історик зазначив, що дозвіл на ексгумацію вдалося отримати, однак це сталося вже запізно. Тим часом Росія почала використовувати антипольську та одночасно антиукраїнську риторику, а польські політики – спекулювати на темі Волинської трагедії. Саме це, за його словами, і призвело до нинішньої політичної напруженості між країнами. «Всі демократичні політики є певною мірою популістами, бо мусять заручатися підтримкою всього народу...», – зауважив він.

«Я радий повідомити, що наступного року зміцниться діалог міг нашими істориками. Є план провести великий з’їзд польських і українських істориків. Ідея в тому, щоб ми проаналізували сучасний стан досліджень і усі прогалини історичної науки, щоб проговорили проблеми методології та термінології. І, зрештою, щоб ми відповіли на питання, на яких цінностях ми маємо будувати наш діалог – сучасних чи тих, які були властиві 1940-м рокам. Це повинна бути щира розмова, в якій візьмуть участь не тільки історики ліберальних поглядів», – підсумував польський історик.

До слова, польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася. 

Читайте також:

Теги: Волинська трагедія Польща Степан Бандера Володимир Зеленський історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський наголосив на тому, що росіяни бояться далекобійної зброї
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»
20 жовтня, 10:30
Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
20 жовтня, 13:53
Фінський лідер прокоментував роль США у можливих мирних переговорах
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
18 жовтня, 16:47
Зеленський: Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
25 жовтня, 13:05
Зеленський зауважив, що рішення про відправку військового контингенту є вибором країн ЄС
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну
9 листопада, 23:49
Зеленський: Україна хоче замовити 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot
Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США
Вчора, 00:27
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
Зеленський зробив заяву про Лукашенка
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
7 листопада, 17:15
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
7 листопада, 20:21

Соціум

Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам
Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам
Скасувати Бандеру? Польський історик розкрив, чого поляки чекали від Зеленського
Скасувати Бандеру? Польський історик розкрив, чого поляки чекали від Зеленського
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
Букерівська премія оголосила переможця 2025 року
Букерівська премія оголосила переможця 2025 року
Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна
Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua