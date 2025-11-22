Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00

Зеленський:«Ніколи не пробачимо Москві цей геноцид»

У День пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський звернувся до українців по всьому світу із закликом до єдності у збереженні національної пам'яті та захисті держави. Президент закликав усіх українців сьогодні, 22 листопада, о 16:00, запалити свічки біля вікон. Він назвав ці свічки «мільйонами доказів пам’яті про жертв одного з найстрашніших злочинів в історії людства». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що українці не забули мільйонів убитих Голодомором і «ніколи не пробачать Москві цей геноцид». Глава держави провів пряму паралель між злочинами минулого і сьогоденням та зазначив, що Україна знову захищається від Росії, яка «не змінилася й знову несе смерть».

фото: Офіс президента України

«Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада 2025 року, Україна вшановує День пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій, які стали однією з найтрагічніших сторінок національної історії. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною приєднався до молитви за жертв Голодоморів.

Як відомо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.