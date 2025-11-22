Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)

Загалом українці у ХХ ст. пережили три Голодомори

Сьогодні, 22 листопада 2025 року, Україна відзначає День пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій, які стали однією з найтрагічніших сторінок національної історії. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною приєднався до молитви за жертв Голодоморів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Щорічно в четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок штучно створеного радянським режимом голоду в 1932–1933 роках, а також жертв інших голодоморів (1921–1922 і 1946–1947 років).

Вшанування памʼяті жертв голодоморів

Цей день є нагадуванням про важливість збереження національної пам'яті та необхідність захисту суверенітету та гідності українського народу.

Загалом українці у ХХ ст. пережили три Голодомори: 1921-1923-го, 1932-1933-го і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.