Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору
фото: скріншот з відео

Загалом українці у ХХ ст. пережили три Голодомори

Сьогодні, 22 листопада 2025 року, Україна відзначає День пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій, які стали однією з найтрагічніших сторінок національної історії. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною приєднався до молитви за жертв Голодоморів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Щорічно в четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок штучно створеного радянським режимом голоду в 1932–1933 роках, а також жертв інших голодоморів (1921–1922 і 1946–1947 років).

Вшанування памʼяті жертв голодоморів

Цей день є нагадуванням про важливість збереження національної пам'яті та необхідність захисту суверенітету та гідності українського народу.

Загалом українці у ХХ ст. пережили три Голодомори: 1921-1923-го, 1932-1933-го і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

Нагадаємо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.

 

Читайте також:

Теги: Голодомор 1932-1933 років Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Український президент анонсував телефонну розмову з Трампом
20 листопада, 23:52
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
За словами Зеленського, допомогу отримають мешканці населених пунктів, які щодня обстрілює РФ
Президент анонсував нові заходи підтримки мешканців прифронтових громад
10 листопада, 20:34
Глава держави: «Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь»
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
10 листопада, 20:19
Зеленський затвердив полковника Юрія Черевашенка на посаду командувача безпілотних систем ППО
Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО
7 листопада, 22:53
Зеленський повідомив про нові домовленості з президентом Кенії
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
6 листопада, 18:28
WSJ пише, що Зеленський зрозумів важливу річ: розмова з тими, хто спочатку не поділяє твоїх поглядів, може перетворити їх на союзників
Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа
1 листопада, 01:48
Зеленський заявляє, що потрібно активніше тиснути на Росію, щоб вона була готова закінчити війну
«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах
28 жовтня, 10:05
Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua