«Дія» запускає у тестовому режимі функцію онлайн-прописки

Мінцифри почне тестувати послугу зміни місця проживання онлайн-режимі

З 1 грудня на порталі «Дія» в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі «Дія». Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців. Пів року тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у сімох містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну», – написав Федоров.

Він зазначив, що Мінцифри повністю трансформує послугу, прибираючи бюрократію.

«Більше не потрібно буде їхати, приміром, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися. І до речі, чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України 29 листопада проведе Online Summit, під час якого презентує нові послуги на порталі «Дія».Нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту.