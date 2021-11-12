  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    З «Дії» після оновлення прибрали одну функцію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З&nbsp;&laquo;Дії&raquo; прибрали функцію &laquo;Видалити сертифікат&raquo; - З «Дії» після оновлення прибрали одну функцію
    З «Дії» прибрали функцію «Видалити сертифікат»
    фото: diia.gov.ua

    Після схвалення Google/Apple нова версія «Дії» буде доступна всім

    З державного порталу «Дія» після оновлення прибрали функцію «Видалити сертифікат». Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Він розповів, що прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив ковід-сертифікат з «Дії» у найвідповідальніший момент.

    «Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на користувальницький досвід. І прибрали взагалі цю функцію «Видалити сертифікат», – повідомив міністр.

    Після схвалення Google/Apple нова версія «Дії» буде доступна всім.

    Як повідомлялося, Мінцифри відкриє сотню офлайн-пунктів підтримки «Дії» по всій Україні.

    Раніше уряд значно ускладнив умови отримання сovid-сертифіката про одужання.

    Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

    Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

    Читайте також:
    Теги: міністр документи Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З «Дії» після оновлення прибрали одну функцію