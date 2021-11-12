З «Дії» після оновлення прибрали одну функцію

Після схвалення Google/Apple нова версія «Дії» буде доступна всім

З державного порталу «Дія» після оновлення прибрали функцію «Видалити сертифікат». Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив ковід-сертифікат з «Дії» у найвідповідальніший момент.

«Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на користувальницький досвід. І прибрали взагалі цю функцію «Видалити сертифікат», – повідомив міністр.

Після схвалення Google/Apple нова версія «Дії» буде доступна всім.

Як повідомлялося, Мінцифри відкриє сотню офлайн-пунктів підтримки «Дії» по всій Україні.

Раніше уряд значно ускладнив умови отримання сovid-сертифіката про одужання.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.