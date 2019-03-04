Дмитро Ярош взяв участь у Всеукраїнському Форумі сім'ї



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Дмитро Ярош, керівник громадської ініціативи «Дія»

Ярош заявив, що готовий боротися на духовному фронті України

У IV Всеукраїнському Форумі сім'ї, що проходив 1 березня, взяв участь народний депутат України, керівник громадської ініціативи «Дія» Дмитро Ярош. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярош зазначив, що готовий боротися на духовному фронті України та протистояти нав’язуванню українцям антисімейних ідеологій.

«Те, що нас об'єднує – це Бог, Україна і сім'я. Ми воюємо не за якісь абстракції, ми воюємо за своїх дітей, за своїх онуків, за майбутнє нашої української нації. А сімейні цінності - ще один фронт, якому державні діячі мають приділяти увагу. І цей фронт має бути єдиний. Тому дуже добре, що зібралися представники різних конфесій та різних політичних груп. Як вийдемо з війни, як переможемо ворога на Сході України, ми будемо всіляко допомагати українському народу отримати перемогу і на фронті духовному», – сказав він.

Нагадаємо, Всеукраїнський форум сім'ї об'єднав близько 1000 осіб, серед яких керівництво держави, уряд, парламентарі, очільники релігійних організацій, науковці, журналісти тощо. Організатор

Всеукраїнського Форуму сім'ї – Національний сімейний рух з ініціативи Всеукраїнського собору та за підтримки Міжфракційного депутатського об`єднання «За духовність, моральність та здоров'я України».