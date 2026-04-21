До Карпат повернулася зима: гору Піп Іван замело снігом (фото)

Попри календарну весну, у високогір’ї зберігаються зимові погодні умови

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря знизилася до -8°C, її засипає снігом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників Прикарпаття.

Станом на 08:30 вівторка, 21 квітня, на горі хмарно, туман, вітер північний 8 м/с, температура повітря -8°C, падає сніг. За таких умов різко погіршується видимість, зростає ризик переохолодження та дезорієнтації.

«Рятувальники наполегливо рекомендують: утриматися від виходів у високогір’я… Погодні умови в горах можуть бути небезпечними навіть для досвідчених туристів: слизькі схили, приховані під снігом стежки та ризик переохолодження», – зазначає Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

За словами рятувальників, перед мандрівкою варто обов’язково перевіряти прогноз погоди, реєструвати туристичні маршрути та повідомляти близьких про свої плани та мати при собі необхідне спорядження та засоби зв’язку.

До слова, 30 березня на горі Піп-Іван фіксувалася щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря трималася на рівні -3°C.