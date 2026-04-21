Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До Карпат повернулася зима: гору Піп Іван замело снігом (фото)

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На горі Піп Іван Чорногірський спостерігаються складні погодні умови
фото: ДСНС

Попри календарну весну, у високогір’ї зберігаються зимові погодні умови

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря знизилася до -8°C, її засипає снігом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників Прикарпаття.

Станом на 08:30 вівторка, 21 квітня, на горі хмарно, туман, вітер північний 8 м/с, температура повітря -8°C, падає сніг. За таких умов різко погіршується видимість, зростає ризик переохолодження та дезорієнтації.

«Рятувальники наполегливо рекомендують: утриматися від виходів у високогір’я… Погодні умови в горах можуть бути небезпечними навіть для досвідчених туристів: слизькі схили, приховані під снігом стежки та ризик переохолодження», – зазначає Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

За словами рятувальників, перед мандрівкою варто обов’язково перевіряти прогноз погоди, реєструвати туристичні маршрути та повідомляти близьких про свої плани та мати при собі необхідне спорядження та засоби зв’язку.

До слова, 30 березня на горі Піп-Іван фіксувалася щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря трималася на рівні -3°C.

Теги: Піп Іван (гора) Карпати (гори) ДСНС снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua