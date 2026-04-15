Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Унаслідок атак РФ ніхто не постраждав
фото: ДСНС

За словами рятувальників, окупанти кілька разів били дронами по одній і тій самій локації

Суми знову опинилися під російськими ударами. Зокрема, ворожий БпЛА атакував промислову зону міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог завдав повторного удару. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Рятувальники ліквідували усі загоряння, спричинені ударами ворога
«Вже за декілька годин ворог завдав чергового удар по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка, загинула одна людина.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала. 

Читайте також:

Читайте також

Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
10 квiтня, 22:55
Через удар російського дрона згоріло понад 150 посилок
РФ знищила відділення «Нової пошти» на Запоріжжі
9 квiтня, 10:24
Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
6 квiтня, 03:53
У Бучанськомєу районі внаслідок атаки окупантів загинув 51-річний чоловік
На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі
3 квiтня, 11:55
Ворог пошкодив технологічне обладнання підприємства
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
27 березня, 09:32
Площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м
Голосіївський район: масштабну пожежу на Набережно-Корчуватській ліквідовано (фото)
26 березня, 16:25
Окупанти вдарили по вагону потяга у той момент, коли він стояв на станції Слатине
На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви
24 березня, 08:43
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня 2026 року
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
16 березня, 11:07

Події в Україні

Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2026

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
