Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні

За словами рятувальників, окупанти кілька разів били дронами по одній і тій самій локації

Суми знову опинилися під російськими ударами. Зокрема, ворожий БпЛА атакував промислову зону міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог завдав повторного удару. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Рятувальники ліквідували усі загоряння, спричинені ударами ворога фото: ДСНС

«Вже за декілька годин ворог завдав чергового удар по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка, загинула одна людина.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.