У Карпатах рятувальники знайшли підлітка, який заблукав під час сходження

Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки в горах

У Карпатах рятувальники розшукали 16-річного підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом’як. Про це повідомили в ДСНС сьогодні, 20 квітня, передає «Главком».

Хлопця виявили на полонині «Хом’яківка» та супроводили до села Поляниця, де на нього вже чекали рідні. Його стан – задовільний, медичної допомоги не знадобилося.

Повідомлення про зникнення надійшло о 16:35 від жительки Нововолинськ. За її словами, близько 15:00 син повідомив, що заблукав під час підйому, після чого зв’язок із ним зник.

До пошуково-рятувальної операції залучили гірських рятувальників із Ворохти та Яремче, а також правоохоронців – загалом 12 осіб і п'ять одиниць техніки.

«Рятувальники нагадують: у гори не варто вирушати наодинці, необхідно планувати маршрут, перевіряти погоду та мати заряджені засоби зв’язку», – йдеться у повідомленні.