На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії
фото: ДСНС Рівненщини

Сьогодні, 15 квітня, на Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки ще на початку квітня: водолази ДСНС підняли його на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«5 квітня було знайдено тіло його молодшого брата, після чого всі зусилля були спрямовані на розшук старшої дитини. Хлопчика знайшли на відстані 1 кілометр від місця зникнення», – йдеться у повідомленні.

До пошукової операції, яка тривала протягом десяти днів, були залучені понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба.

Обстежено близько 224 га території та акваторії річки Горинь, включаючи берегову лінію, прибережні зони та дно водойми. Використовувалася спецтехніка та човни. Для обстеження дна та важкодоступних ділянок – підводні дрони, ехолоти та БпЛА.

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у Рівненській області, на Дубровиччині, під час пошукової операції виявили тіло трирічного хлопчика, який разом із чотирирічним братом зник. «Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи – шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження», – йшлося у повідомленні ДСНС.

5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата – дитини 2023 року народження. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

