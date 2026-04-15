На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня

Сьогодні, 15 квітня, на Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки ще на початку квітня: водолази ДСНС підняли його на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«5 квітня було знайдено тіло його молодшого брата, після чого всі зусилля були спрямовані на розшук старшої дитини. Хлопчика знайшли на відстані 1 кілометр від місця зникнення», – йдеться у повідомленні.

До пошукової операції, яка тривала протягом десяти днів, були залучені понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба.

Обстежено близько 224 га території та акваторії річки Горинь, включаючи берегову лінію, прибережні зони та дно водойми. Використовувалася спецтехніка та човни. Для обстеження дна та важкодоступних ділянок – підводні дрони, ехолоти та БпЛА.

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у Рівненській області, на Дубровиччині, під час пошукової операції виявили тіло трирічного хлопчика, який разом із чотирирічним братом зник. «Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи – шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження», – йшлося у повідомленні ДСНС.

5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата – дитини 2023 року народження.