Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини

Ольга Гринкевич зауважила, що наразі її родина чекає на правосуддя й побажала терпіння батьку та брату, які під вартою

Донька львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні державних коштів, звинуватила правоохоронців та представників ЗМІ в історії із затриманням свого брата. Жінка відреагувала на звинувачення в сторону своєї сім’ї. Вона висловила свою думку Instagram.

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Ольга порушила мовчання в соцмережах після того, як Печерський райсуд Києва в понеділок, 22 січня, відправив під варту її брата Романа. «Я лиш хочу побажати своєму батькові та братові наснаги та терпіння, аби достойно пройти ці випробування», – написала жінка. Також вона подякувала людям, які висловлюють підтримку її сім’ї.

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Дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого наприкінці грудня 2023 року затримали під час спроби підкупити працівника ДБР, уперше прокоментувала ситуацію довкола своєї родини фото: скріни з соцмереж

Крім того, Ольга обурилася «неетичними» діями правоохоронних органів через опубліковані в мережі знімки, зроблені в момент затримання брата (на кадрах, які розлетілися мережею, Роман Гринкевич зображений напівоголеним). Жінка назвала поширювані у ЗМІ подробиці корупційного скандалу «брехнею і маніпуляціями». Донька львівського бізнесмена звинувачує журналістів у необ‘єктивності та замовчуванні істини.

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Ольга Гринкевич переконана, що правда на стороні її родини. Вона наголосила, що остаточне рішення у справі її брата виноситимуть у суді. «Залишається лише чекати правосуддя», – зауважила Гринкевич.

Зазначимо, наприкінці літа 2023-го, у другий рік повномасштабного вторгнення донька Ігоря Гринкевича запостила свою подорож у спецвагоні «Укрзалізниці», яким возять VIP-гостей. Потім жінка (яка була дружиною півзахисника донецького «Шахтаря» Мар'яна Шведа) схаменулась і видалила сторіси, але фото лишились в публікації видання «Taблоїд». Орендувати такий вагон за гроші може будь-хто, лише треба подати заявку за кілька днів до подорожі. Коштує це приблизно 34 тис. грн. Також такий вагон можна причепити до рейсового потягу за 150 тис. грн, а тягнути його окремо локомотивом коштує 350 тис. А ще такий вагон може безплатно забронювати обласна адміністрація для офіційних делегацій. Згодом виявилося, що сім'я Гринкевичів пропонувала гроші сайту «Taблоїд» за видалення новини про те, що донька бізнесмена Ольга подорожує у золотому VIP-вагоні.

Ольга Гринкевич у серпні 2023 року похизувалася VIP-поїздкою фото: скрін з соцмереж

Також Ольга Гринкевич викладала класичні інстаграмні фото з відпочинку та святкувань.

У 2022 році Гринкевич відпочивала на Мальдівах фото: скрін з соцмереж

Гринкевич у свій день народження фото: скрін з соцмереж

Нагадаємо, з Ольгою Гринкевич також пов‘язана справа щодо поділу майна з її колишнім чоловіком – футболістом клубу «Шахтар» Мар‘яном Шведом. У 2022 році дівчина ініціювала розірвання шлюбу з футболістом через погіршення сімейних стосунків. Через рік, у травні 2023 року, Мар‘ян Швед вирішив судитися зі своєю ексдружиною та ділити майно. Він претендував на частину нерухомості.

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Зауважимо, сам Роман Гринкевич перед тим як його затримали, ховався від органів слідства в Києві, а потім поїхав до Одеси, щоб незаконно покинути Україну. ДБР повідомляло, що за три дні після обшуків він вирішив утекти, щоб уникнути правосуддя. Проте його затримали 22 січня о 6:50 ранку.

До слова, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Він перебуватиме під вартою до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 млн гривень. Проте сторона захисту заявила, що апелюватиме цьому рішенню. Адже, як заявляє адвокат підозрюваного, він не має змоги внести заставу через блокування всіх особистих рахунків.

Як відомо, львівському забудовнику, бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри. Перша стосується епізоду, коли він нібито хотів дати хабар одному з керівників ДБР у розмірі $500 тис. Суд відправив його під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн грн.

У другій йдеться про створення злочинної організації для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Для цього, за даними слідства, Гринкевич уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу. Це, як оцінюють правоохоронці, завдало бюджету України збитків на майже мільярд гривень. За це загрожує до 12 років тюрми.

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Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міноборони. Правоохоронці з’ясували, що підконтрольні йому підприємства, які постачали одягу ЗСУ, раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речей для потреб Міноборони.

Наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк. Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у кар'єру художниці та подарунки. Однак, сама дівчина все заперечує. За словами Морозюк, вона давно займається малюванням та досягла всього власними силами.

Згодом мисткиня повідомила про скасування заручин із сином фігуранта корупційного скандалу Романом Гринкевичем. Дівчина заявила, що не хоче бути з людиною, яка зрадила її країну.

До слова, сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал. Син львівського бізнесмена стверджував, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства. Родина Гринкевичів вважає, що скандал замовили.