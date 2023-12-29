Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина

КНДР влітку може запустити експериментальний ядерний реактор і відправити Росії понад 2 мільйони снарядів

Глава Міноборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив про можливість повноцінного запуску експериментального легководного ядерного реактора КНДР у Йонбені влітку 2024 року, пише агентство Yonhap. Він додав, що Пхеньян навряд чи використовуватиме установку з метою виробництва плутонію для ядерної зброї.

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«Реактор наразі працює в тестовому режимі з метою покращення обладнання. Очікується, що штатна робота розпочнеться наступного літа», – сказав південнокорейський військовий чиновник.

Він зазначив, що Сеул зафіксував спуск води з реактора, використаного для охолодження, влітку 2023 року. За оцінками фахівців, для повноцінного введення в експлуатацію знадобиться рік. Сін Вон Сік засумнівався, що КНДР користуватиметься реактором з метою отримання плутонію для ядерної зброї. Він пояснив це тим, що досі не було прецеденту, щоб якась країна створила ядерну зброю за допомогою легководного реактора.

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Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову висловив занепокоєння щодо ознак активності на реакторі головного північного ядерного комплексу Йонбен. Гроссі заявив: його агентство виявило ознаки того, що Північна Корея ввела в експлуатацію реактор, наприклад, сильний відтік води з його системи охолодження з середини жовтня. Він зазначив, що експериментальний реактор може виробляти плутоній, ключове паливо для ядерної зброї, як і будь-який інший ядерний реактор.

Північна Корея почала будувати експериментальний реактор понад десять років тому. Він має більшу потужність, ніж 5-мегаватний реактор в Йонбені, який режим використовував для виробництва плутонію. Рада Безпеки ООН ухвалила кілька резолюцій, які накладають санкції на Північну Корею за розробку ядерної зброї та пов'язану з нею діяльність.

Сін, однак, висловив сумнів щодо можливого використання реактора для виробництва плутонію, зазначивши, що легководні реактори зазвичай використовуються для виробництва електроенергії. «Північна Корея може випробувати його для живлення району Йонбен», – сказав він. «Якщо це призначено для військових цілей, то КНДР спробуує створити тактичний атомний (моторний) підводний човен, а легководні реактори можна буде використовувати для випробувань розробки малого реактора». Він також сказав, що його можна використовувати для виробництва тритію, інгредієнта для водневих бомб.

Торгівля зброєю між Пхеньяном і Москвою

Що стосується триваючої торгівлі зброєю між Пхеньяном і Москвою, Сін сказав: його відомство виявило ознаки того, що КНДР відправила до Росії близько 5 тис. контейнерів військового обладнання або боєприпасів. За словами міністра, обсяг становитиме понад 2 млн снарядів у 152-мм артилерійські снарядів та понад 400 тис. старядів 122-мм.

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У листопаді, за оцінками військових Південної Кореї, близько 2 тис. контейнерів було доставлено з Північної Кореї до Росії після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін зустрілися на саміті у вересні.

Сін також сказав, що Північна Корея здійснить «стратегічні провокації» в новому році, щоб вплинути на президентські вибори в США в листопаді. Також він додав: є ознаки активності щодо запуску твердопаливних міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності. Востаннє КНДР випустила свою твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18 18 грудня.

Щодо зусиль південнокорейських військових з розробки нових високоточних і потужних ракет глава Міноборони Південної Кореї сказав, що вони успішно провели випробування ракет, додавши, що вони будуть розгорнуті, як і планувалося. У рамках програми військові розробляють нову ракету під назвою Hyunmoo-5, яка здатна нести боєголовку вагою 8-9 тонн.

До слова, дідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів. Як йдеться в публікації північно-корейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.