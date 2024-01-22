Сина бізнесмена Гринкевича затримано в Одесі (фото)

Гринкевич намагався виїхати із Одеси

Сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримано в Одесі сьогодні вранці при спробі перетину кордону. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

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«При спробі перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Як розповів генпрокурор під час брифінгу, затримання сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі Романа Гринкевича виїхати за кордон.

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За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

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Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, . що відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.