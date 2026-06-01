Додатковий виклик для Путіна. Українська розвідка повідомила про проблеми окупантів на фронті

Наталія Порощук
«Рекрутингова робота та мобілізаційні заходи у Росії не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються»

Російська армія стикається з наростаючими проблемами з поповненням особового складу, а масштаби рекрутингу вже ледь покривають втрати на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і радник керівника Офісу президента Андрій Юсов під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Мобілізаційні заходи в Росії фактично не припинялися від початку повномасштабного вторгнення і тривають досі, зазначає Юсов. «Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи в Росії не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються», – сказав він.

Водночас представник ГУР наголосив, що Кремль змушений постійно шукати нові способи поповнення війська через великі втрати на фронті. «Втрати треба компенсувати і масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою», – зазначив представник воєнної розвідки.

За оцінкою ГУР, ситуація стає дедалі складнішою для російського керівництва. Якщо раніше для поповнення армії активно використовували засуджених та представників маргіналізованих груп населення, то тепер цих ресурсів уже недостатньо.

«Для Путіна і для окупаційної армії це додатковий виклик. Вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже не достатньо лише мобілізовувати ув’язнених, вже не достатньо мобілізовувати умовно штрафників. Така криза для Путіна наростає», – заявив Юсов.

Крім того, за його словами, Росія продовжує намагатися залучати до війни іноземних найманців та нарощує роботу у цьому напрямку. Представник ГУР також звернув увагу, що російська влада регулярно просуває в інформаційному просторі тему можливої нової хвилі мобілізації. Втім, за словами Юсова, говорити про масовий ентузіазм серед населення не доводиться. «Черг добровольців там немає», – підкреслив він.

Разом із тим представник розвідки зазначив, що російська пропаганда продовжує працювати над формуванням викривленої картини реальності та переконанням громадян у необхідності подальших жертв заради війни.

До слова, новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

