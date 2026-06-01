«Для них це шок». Буданов розповів про нові страхи росіян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Для них це шок». Буданов розповів про нові страхи росіян
Буданов: масовані удари українських дронів стали психологічним шоком для російського суспільства
фото: glavcom.ua
Глава Офісу президента вважає, що Росія ані морально, ані інформаційно не готувалася до регулярних уражень дронами з боку України

Російське суспільство не було готове до інтенсивних ударів українських безпілотників і ракет, що створює для РФ додатковий психологічний тиск. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

З кінця 2022 року Україна системно нарощує удари по російських об’єктах. Останнім часом їхня інтенсивність суттєво зросла, що стало несподіванкою для російського суспільства, підкреслив Буданов.

Він наголосив, що Росія ані морально, ані інформаційно не готувалася до регулярних уражень дронами з боку України. Це, у свою чергу, викликає шок і внутрішній дискомфорт.

«Їхнє суспільство не було готове до того, що можуть масово залітати дрони, ракети. Для них це шок», – зазначив Буданов. Водночас він наголосив, що частина новітніх російських розробок, про які заявляє РФ, зокрема комплекси на кшталт «Орєшніка», що згадуються в публічному просторі, мають переважно демонстраційний характер і не справляють визначального впливу на ситуацію на полі бою.

«Кедр», «Орєшнік» і тому подібні розробки – не слід вам про це сильно замислюватись, тому що це засіб демонстративний, перш за все», – підкреслив Буданов.

Глава Офісу президента зауважив: для України набагато реальнішою загрозою є повсякденне, вже стандартне російське озброєння, якого у ворога все ще достатньо для продовження бойових дій.

Йдеться про балістичні, крилаті ракети та ударні БпЛА. Буданов визнав, що ці атаки щодня впливають на життя українців, проте запевнив, що зламати моральний дух громадян України вони не здатні. «Оскільки за всі ці роки вони (росіяни) не змогли, то і, думаю, що не зможуть», – додав він.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним сценарій завершення активної фази бойових дій до листопада. За його словами, він поділяє оцінку президента Володимира Зеленського щодо необхідності якнайшвидшого припинення війни та вважає поставлену главою держави мету правильною і своєчасною. Водночас Буданов наголосив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від України, а й від дій Росії.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія використовує погрози масованими ударами та невизначеність навколо оголошених «перемир’їв» як елемент психологічного тиску на українців. За його словами, ворог може навмисно демонструвати підготовку до атак, а потім переносити їх, щоб посилювати напругу в суспільстві. У зв'язку з цим Юсов закликав громадян відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що з початку повномасштабної війни в Україні немає навчальних тривог.

