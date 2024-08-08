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У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося масштабне оновлення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося масштабне оновлення
Команда застосунку видозмінила головне меню сервісів для зручного розміщення
фото з відкритих джерел

Як зазначається, в оновленні інтерфейс застосунку «Київ Цифровий» зробили сучаснішим, а навігацію – зручнішою

Команда мобільного застосунку «Київ Цифровий» презентувала оновлення 3.0, до якого входить новий розділ із корисними посиланнями, а також зміни головного меню застосунку. Про це повідомляє КМДА.

«Однією з головних особливостей застосунку «Київ Цифровий» є наше постійне прагнення чути наших користувачів і впроваджувати їхні пропозиції. Ми впевнені, що нова версія застосунку зробить його використання ще зручнішим і приємнішим», – каже заступник голови КМДА Петро Оленич.

Зазначається, що в оновленні інтерфейс застосунку зробили сучаснішим, а навігацію – зручнішою, водночас спростивши переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів. «Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч – до всіх сервісів застосунку», – додали в КМДА.

Водночас команда застосунку видозмінила головне меню сервісів для зручного розміщення, оскільки кількість сервісів у «Київ Цифровому» перевищила 30.

Окрім цього, на прохання користувачів розробники додали до застосунку окрему категорію в сервісах із корисними посиланнями на міські сайти, зокрема благодійні фонди, способи допомогти армії та інші корисні джерела.

Як повідомлялося, застосунок «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.

Раніше у Києві школярі отримали можливість замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду.

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Теги: Київ застосунок КМДА

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