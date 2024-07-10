Голова Генштабу Польщі: Армія має готуватися до повномасштабного конфлікту

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда заявив, що станом на серпень кількість військ, які охороняють східний кордон Польщі, буде збільшено до 8 тис.

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула в середу, 10 липня, заявив, що Польщі необхідно підготувати своїх солдатів до повномасштабного конфлікту. Про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу. Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією та збереженням інтенсивності підготовки в армії», – заявив генерал на пресконференції.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда заявив, що станом на серпень кількість військ, які охороняють східний кордон Польщі, буде збільшено до 8 тис. з теперішніх 6 тис., а додатковий ар’єргард у 9 тис. може бути посилений протягом 48 годин.

Кукула також сказав, що нинішній високий інтерес кандидатів до служби в армії ставить перед ним дилему, чи варто набирати більше новобранців, ніж передбачено бюджетом, за рахунок закупівель військової техніки. За його словами, очікують, що інтерес до служби почне різко знижуватися з 2027 року.

На кінець минулого року чисельність Збройних сил Польщі становила близько 190 тис. осіб, включаючи сухопутні, повітряні, морські, сили спеціального призначення та сили територіальної оборони. Польща планує протягом кількох років збільшити свою армію до 300 тисяч військових.

Нагадаємо, США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams. Про це заявив очільник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер.

Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода «ще більше зміцнить східний фланг НАТО».

До слова, Польща не виконає вимогу Києва збивати російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.