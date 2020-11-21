Доктор Комаровський попросив не купувати товари, які він рекламує (відео)

«Моя реклама може з’явитися тільки на моїх офіційних ресурсах і більше ніде» – Комаровський

Лікар і телеведучий Євген Комаровський звернувся до глядачів з приводу реклами, в якій шахраї використовують його ім’я і фотографії для продажу послуг. Доктор попросив людей не купувати подібні товари. Ролик з поясненням причин опублікований на його YouTube-каналі.

Комаровський почав з того, що в інтернеті є величезна кількість підробленої реклами, в якій він нібито рекламує певні моделі пульсоксиметрів. Лікар підкреслив, що пульсоксиметр – це дійсно корисний прилад, але не потрібно вестися на подібні оголошення.

«Якщо ви бачите, що доктор Комаровський рекомендує вам якусь конкретну модель пульсоксиметра, ви повинні знати, що саме на цю модель вони, мерзотники, підвищили ціни. Тому якщо я щось рекламую – ні в якому разі це не купуйте. Ви будете за це переплачувати. Знайдіть це в якомусь іншому місці», – порадив телеведучий.

Доктор додав, що часто бачить в інтернеті рекламу інших пристроїв, які він «рекомендує»: глюкометрів, кварцових ламп і енурезних будильників. Крім того, шахраї від його імені просувають послуги з лікування простатиту і грибка, усунення болю в суглобах і схудненню.

Самим «мерзенним» з побачених оголошень Комаровський назвав рекламу препарату Cardionex. «Ці козли навіть не можуть нормально переписати сайти фуфломіцинські свої», – поскаржився лікар. Він пояснив, що в описі до препарату йдеться про знижки для жителів будь-якого регіону «Української федерації».

«І ви ж, лошари, це все купуєте! І всім на вас накакати з високої дзвіниці! Трава на здоров’я. Ау, привіт, кіберполіції», – заявив розсерджений Комаровський.

В кінці ролика лікар сказав, що у нього є офіційна реклама. Однак він просуває тільки ті послуги і товари, в яких впевнений сам і які рекомендує близьким.

«Моя реклама може з’явитися тільки на моїх офіційних ресурсах і більше ніде. Всі мої соцмережі верифіковані галочкою», – сказав Комаровський.

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