Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші

Ілон Маск почав продавати імена користувача в X

Соціальна мережа X відкрила доступ до маркетплейсу нікнеймів для підписників тарифу Premium+. Учасники програми можуть подавати запити на отримання імен, які раніше були зайняті неактивними акаунтами. Як пише «Главком» із посиланням на Engadget, платформа розділила доступні імена на дві категорії – рідкісні та пріоритетні. До рідкісних X відносити найбільш цінні імена, що складаються з одного слова, сленгу чи мінімальної кількості символів.

За даними відкритих запитів, потенційно доступними вважаються такі варіанти, як @memelord, @phone, @gr0kта @AIchat.

Механізм розподілу рідкісних імен повністю не розкривається: частину з них планується розігрувати через публічні роздачі з відбором заявок за критерієм «заслуг», а найбільш затребувані – продавати за запитами за цінами від $2 500 до семизначних сум.

Пріоритетні імена доступні вже зараз, проте платформа залишає за собою право відхиляти запити. При цьому користувачеві надається лише одна спроба запиту пріоритетного імені за всю годину існування акаунта, що істотно підвищує ціну помилки при виборі.

Для збереження отриманого імені X впровадила суворі вимоги до активності: користувачі зобов'язані регулярно публікувати контент, брати участь у взаємодіях (відповіді, репості, обговорення) та заходити в аккаунт не рідше одного разу на 30 днів. У разі порушення цих умов платформа залишає за собою право відгукувати ім'я.

Компанія також підкреслює, що зберігає право власності на всі імена користувачів і може вилучити їх у будь-який момент, навіть за умови дотримання правил активності.

До слова, департамент ефективності державного апарату (DOGE), створений адміністрацією Дональда Трампа під керівництвом Ілона Маска, фактично припинив роботу.