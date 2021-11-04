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    Дощ і туман: прогноз погоди в Україні на 4 листопада

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    Сьогодні&nbsp; погода порадує українців теплом, проте очікуються пориви вітру до 12 м/с - Дощ і туман: прогноз погоди в Україні на 4 листопада
    Сьогодні  погода порадує українців теплом, проте очікуються пориви вітру до 12 м/с
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні опади очікуються лише в деяких західних областях

    У четвер, 4 листопада, в Україні очікується переважно суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, у Закарпатській, а вдень та у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1…+6 градусів, удень +11…+16 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті до +18 градусів.

    На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +1...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів, у Вінницькій області до +17 градусів.

    На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +4…+10 градусів, удень +10…+16 градусів.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+18 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +14...+19 градусів.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Дощ і туман: прогноз погоди в Україні на 4 листопада