Дощ і туман: прогноз погоди в Україні на 4 листопада

Сьогодні погода порадує українців теплом, проте очікуються пориви вітру до 12 м/с

Сьогодні опади очікуються лише в деяких західних областях

У четвер, 4 листопада, в Україні очікується переважно суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, у Закарпатській, а вдень та у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1…+6 градусів, удень +11…+16 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті до +18 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +1...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів, у Вінницькій області до +17 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +4…+10 градусів, удень +10…+16 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+18 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +14...+19 градусів.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач