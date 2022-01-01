Дощ та сніг: прогноз погоди на 1 січня в Україні
У деяких регіонах температура може не сягнути позначки плюс
Так, на Заході протягом дня очікуються дощі. Температура повітря становитиме +5…+8 градусів. Вітер сягатиме швидкості 12 м/с.
У центральній та північній частинах також дощитиме, подекуди зі снігом. Повітря протягом дня прогріється до +1…+6 градусів за Цельсієм.
На Сході прогнозують від +1 до +5 градусів. Сніг з дощем йтимуть увесь день.
Південь теж не оминуть опади та вітер до 12 м/с. Температура - +3…+8 градусів.
У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до +1…+3 градусів, однак вдень повітря прогріється до +6. Дощ очікується і вночі, і вдень.
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