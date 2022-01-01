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    Дощ та сніг: прогноз погоди на 1 січня в Україні

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    На Сході сніг з дощем йтимуть увесь день - Дощ та сніг: прогноз погоди на 1 січня в Україні
    На Сході сніг з дощем йтимуть увесь день
    фото з відкритих джерел

    У деяких регіонах температура може не сягнути позначки плюс

    У перший день нового 2022-го року, 1-го січня, в Україні значно потеплішає. Вночі триматиметься температура +1…+3 градуси, а протягом дня подекуди зросте до +8. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на Заході протягом дня очікуються дощі. Температура повітря становитиме +5…+8 градусів. Вітер сягатиме швидкості 12 м/с.

    У центральній та північній частинах також дощитиме, подекуди зі снігом. Повітря протягом дня прогріється до +1…+6 градусів за Цельсієм.

    На Сході прогнозують від +1 до +5 градусів. Сніг з дощем йтимуть увесь день.

    Південь теж не оминуть опади та вітер до 12 м/с. Температура - +3…+8 градусів.

    У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до +1…+3 градусів, однак вдень повітря прогріється до +6. Дощ очікується і вночі, і вдень.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Дощ та сніг: прогноз погоди на 1 січня в Україні