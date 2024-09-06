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Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні в Україні буде тепло
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

В Україні буде без опадів, але в деяких областях короткочасні дощі

В Україні 6 вересня переважатиме мінлива хмарність, але без опадів. Винятком стане Одещина, де пройдуть дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Східний вітер буде помірним, 5-10 м/с, але вдень у південно-східній частині країни очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13°C до 18°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних 23–28°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 7–12°C, вдень 17-22°C.

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня фото 1

 У Києві температура вночі складе 16-18°C, вдень 26-28°C. Погода буде мінливою, проте без опадів.

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Теги: прогноз погоди

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