Україна допоможе країнам Балтії захистити небо від російських дронів

Валерія Поліщук
Голова МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони в бік Латвії чи інших союзників
Рішення про можливість направлення фахівців розглядається за дорученням президента Володимира Зеленського

Україна може відправити групи експертів до країн Балтії для допомоги у зміцненні захисту повітряного простору від інцидентів з безпілотниками. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

За словами міністра, рішення про можливість направлення фахівців розглядається за дорученням президента Володимира Зеленського. Українські групи експертів мають надати безпосередню допомогу у зміцненні безпеки повітряного простору Естонії, Латвії та Литви проти будь-яких типів інцидентів.

Наразі спеціалізовані установи України та країн Балтії тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення випадків із зальотами дронів на територію сусідніх держав.

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони в бік Латвії чи інших союзників. Він зазначив, що Київ уже перепросив Естонію, Латвію, Литву та Фінляндію за ненавмисні інциденти, спричинені діями Росії.

Зокрема, українська сторона розглядає сценарій, за якого українські дрони могли бути навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік партнерів російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Компетентні органи наразі обмінюються інформацією для повного з’ясування обставин.

Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі країн-членів НАТО, що межують з Україною та РФ, неодноразово фіксували прольоти безпілотників. Раніше повідомлялося про випадки падіння дронів на території Латвії та Румунії, що змусило країни Альянсу посилити заходи моніторингу неба.

Раніше повідомлялося, що вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. 

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії. 

