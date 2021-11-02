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    Дощі з похолоданням: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

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    2 листопада у більшості областей суттєво похолодає і пройдуть дощі - місцями зливи - Дощі з похолоданням: прогноз погоди в Україні на 2 листопада
    2 листопада у більшості областей суттєво похолодає і пройдуть дощі - місцями зливи
    фото з відкритих джерел

    Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман

    У вівторок, 2 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі.

    Вночі у південних та центральних областях, вдень на Лівобережжі помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, на решті території 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°, у північних областях 6-11°.

    Прогноз погоди в Україні на 2 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 2 листопада

    У Києві 2 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Дощі з похолоданням: прогноз погоди в Україні на 2 листопада