Дощі з похолоданням: прогноз погоди в Україні на 2 листопада
Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман
У вівторок, 2 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі.
Вночі у південних та центральних областях, вдень на Лівобережжі помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, на решті території 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°, у північних областях 6-11°.
У Києві 2 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.