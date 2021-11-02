Дощі з похолоданням: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

2 листопада у більшості областей суттєво похолодає і пройдуть дощі - місцями зливи

Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман

У вівторок, 2 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі.

Вночі у південних та центральних областях, вдень на Лівобережжі помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, на решті території 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°, у північних областях 6-11°.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада

У Києві 2 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Читайте також: