Дощитиме і похолодає: прогноз погоди на 18 вересня

У деяких регіонах України прогнозують грози

У суботу, 18 вересня, українці відчують подих осені у вигляді дощів та гроз. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході рясні дощі та спад температури, повітря прогріється до +13…+19 вдень і охолоне до +9…+13 вночі.

У центрі та на півночі і вдень і вночі очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від +13 до +17 вдень та від +10 до +13 вночі.

Східні регіони не оминуть дощі, сухо буде лише на Луганщині. Тут температура повітря вдень вища, ніж у інших областях і становить +20…+22. а от вночі, попри відсутність дощу і теплий день, температура опуститься нижче +10.

У решті східних регіонів дощ, стовпчик термометра показуватиме від +17 до +22 вдень та від +10 до +12 вночі.

На півдні теж досить тепло, однак і вдень і вночі очікуються рясні опади. Температура коливатиметься від +20 до +22, а після заходу сонця опуститься до +12…+18.



