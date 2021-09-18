  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Дощитиме і похолодає: прогноз погоди на 18 вересня

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Субота прийде з осінньою погодою - Дощитиме і похолодає: прогноз погоди на 18 вересня
    Субота прийде з осінньою погодою
    Фото Фотоподорожі Україною/Facebook

    У деяких регіонах України прогнозують грози

    У суботу, 18 вересня, українці відчують подих осені у вигляді дощів та гроз. Про це інформує Укргідрометцентр.

    На заході рясні дощі та спад температури, повітря прогріється до +13…+19 вдень і охолоне до +9…+13 вночі.

    У центрі та на півночі і вдень і вночі очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від +13 до +17 вдень та від +10 до +13 вночі.

    Східні регіони не оминуть дощі, сухо буде лише на Луганщині. Тут температура повітря вдень вища, ніж у інших областях і становить +20…+22. а от вночі, попри відсутність дощу і теплий день, температура опуститься нижче +10.

    .png_07

    У решті східних регіонів дощ, стовпчик термометра показуватиме від +17 до +22 вдень та від +10 до +12 вночі.

    На півдні теж досить тепло, однак і вдень і вночі очікуються рясні опади. Температура коливатиметься від +20 до +22, а після заходу сонця опуститься до +12…+18.

    Читайте також: Погода сказилася. Микола Кульбіда про те, що коїться з кліматом
    Теги: прогноз погоди українці повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дощитиме і похолодає: прогноз погоди на 18 вересня