  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Дострокові вибори до Ради: ЦВК зареєструвала ще 98 кандидатів-мажоритарників

    • Розсилка
    Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня - Дострокові вибори до Ради: ЦВК зареєструвала ще 98 кандидатів-мажоритарників
    Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня

    Станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидати: у порядку самовисування балотуються 318, решта 44 висунуті політичними партіями, - ЦВК

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще 98 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах.

    Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    Читайте також

    «Сьогодні комісія зареєструвала 98 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 76, висунутих політичними партіями – 22», - йдеться в повідомленні.

    Таким чином, інформує Центрвиборчком, станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидати: у порядку самовисування балотуються 318, решта 44 висунуті політичними партіями.

    Зареєстровано також довірених осіб деяких кандидатів, які балотуються в одномандатних округах, а також представника політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» в ЦВК з правом дорадчого голосу Дутку Р.О. та представника політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» у ЦВК з правом дорадчого голосу Відмиша Є.А. на позачергових виборах народних депутатів України.

    Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори депутати Свобода партії Радикальна партія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ