Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили

Чоловік вдавав іноземця і говорив англійською

На Закарпатті 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Порушника затримали у пункті пропуску «Малий Березний». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники зазначили, що чоловік спершу вдавав іноземця і говорив англійською. Коли ж його викрили, запропонував 100 тисяч гривень хабара, щоб уникнути відповідальності.

На місце злочину викликали поліцію.

Правоохоронцям порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Він планував, скориставшись цим документом, виїхати до родичів у Бельгію.

За використання фальшивого паспорта та пропозицію хабара щодо затриманого розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у Києві затримано чоловіка, який за 13,5 тис. євро обіцяв допомогти ухилянту нелегально виїхати до Румунії. Організатор схеми запевняв, що має домовленості з прикордонниками, які за певну суму посприяють незаконному перетину кордону.

До слова, прокурори повідомили про підозру юристу приватної компанії, який допомагав чоловіку, що перебував у розшуку ТЦК та СП, виїхати за кордон. За послугу «під ключ» він вимагав 34 тис. євро, обіцяючи виготовити фіктивні документи та зняти з розшуку.