Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронцям порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії
фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік вдавав іноземця і говорив англійською

 

На Закарпатті 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Порушника затримали у пункті пропуску «Малий Березний». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники зазначили, що чоловік спершу вдавав іноземця і говорив англійською. Коли ж його викрили, запропонував 100 тисяч гривень хабара, щоб уникнути відповідальності.

Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили фото 1

На місце злочину викликали поліцію.

Правоохоронцям порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Він планував, скориставшись цим документом, виїхати до родичів у Бельгію.

Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили фото 2

За використання фальшивого паспорта та пропозицію хабара щодо затриманого розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у Києві затримано чоловіка, який за 13,5 тис. євро обіцяв допомогти ухилянту нелегально виїхати до Румунії. Організатор схеми запевняв, що має домовленості з прикордонниками, які за певну суму посприяють незаконному перетину кордону.

До слова, прокурори повідомили про підозру юристу приватної компанії, який допомагав чоловіку, що перебував у розшуку ТЦК та СП, виїхати за кордон. За послугу «під ключ» він вимагав 34 тис. євро, обіцяючи виготовити фіктивні документи та зняти з розшуку.

прикордонники документи чоловік кордон порушник

