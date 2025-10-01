Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
У ЄС замінять паспортні штампи на біометричні перевірки
фото: multi-viza.com.ua

З 12 жовтня українцям для поїздок до Євросоюзу доведеться проходити сканування обличчя та здавати відбитки пальців

У Європейському Союзі запроваджують нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона замінить штампи у паспортах і передбачає біометричні перевірки для громадян третіх країн, у тому числі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC News.

Починаючи з 12 жовтня 2025 року, при перетині кордону ЄС замість паперових штампів у паспортах діятиме система EES. Вона фіксуватиме дані мандрівників у цифровому форматі та вимагатиме біометричної ідентифікації – відбитків пальців та сканування обличчя. Запровадження триватиме пів року у державах-членах ЄС, тож повністю система запрацює до квітня 2026-го. Тим, хто відмовиться надавати біометричні дані, відмовлятимуть у в’їзді.

Дані збиратимуть у пунктах пропуску – в аеропортах, морських портах та на залізничних станціях, де встановлять спеціальні кабіни для сканування. Збережена інформація буде дійсною протягом трьох років, що, за задумом ЄС, має скоротити час подальших перевірок. Мандрівники з біометричними паспортами також зможуть користуватися автоматизованими е-гейтами.

Для більшості туристів записи в системі зберігатимуться три роки і один день, а для тих, хто перевищить дозволений безвізовий термін у 90 днів – п’ять років.

У Євросоюзі очікують, що EES допоможе зменшити черги на кордонах. Реєстрація в системі буде безкоштовною. Водночас EES не варто плутати з майбутньою системою ETIAS, яка передбачатиме попередню онлайн-реєстрацію та плату у розмірі 20 євро. Її запуск очікують наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, що жовтень приніс українцям одразу кілька важливих змін. Саме цього місяця традиційно стартує опалювальний сезон, відбувається перехід на зимовий час, а також набирають чинності нові соціальні та економічні правила. Уряд запроваджує додаткові виплати для внутрішньо переміщених осіб, розширює дію програми базової соціальної допомоги, а НБУ починає вилучення з обігу дрібних монет. 

Читайте також:

Теги: кордон Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Кремль робить ставку на пропаганду?
Чому Росія інвестує у пропаганду замість фронту?
22 вересня, 18:20
За словами президента, членство України в Європейському Союзі – це економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
4 вересня, 18:30
США та ЄС запланували переговори щодо санкцій проти Росії
США та ЄС запланували переговори щодо санкцій проти Росії: названо дату
6 вересня, 05:19
Білоруські ЗМІ пишуть, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити
Польща закрила кордон із Білоруссю
12 вересня, 04:51
Санкції проти Росії продовжено до 15 березня 2026 року
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
12 вересня, 22:38
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34
Протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків
Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ
15 вересня, 18:17
Російські винищувачі увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 км
Росія зробила заяву щодо своїх винищувачів у Естонії: що відповіли у Таллінні
20 вересня, 15:56
Затриманий допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
24 вересня, 14:44

Соціум

ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
У Росії атаковано НПЗ у Ярославлі: на території заводу виникла пожежа (відео)
У Росії атаковано НПЗ у Ярославлі: на території заводу виникла пожежа (відео)
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua