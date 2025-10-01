ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям

З 12 жовтня українцям для поїздок до Євросоюзу доведеться проходити сканування обличчя та здавати відбитки пальців

У Європейському Союзі запроваджують нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона замінить штампи у паспортах і передбачає біометричні перевірки для громадян третіх країн, у тому числі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC News.

Починаючи з 12 жовтня 2025 року, при перетині кордону ЄС замість паперових штампів у паспортах діятиме система EES. Вона фіксуватиме дані мандрівників у цифровому форматі та вимагатиме біометричної ідентифікації – відбитків пальців та сканування обличчя. Запровадження триватиме пів року у державах-членах ЄС, тож повністю система запрацює до квітня 2026-го. Тим, хто відмовиться надавати біометричні дані, відмовлятимуть у в’їзді.

Дані збиратимуть у пунктах пропуску – в аеропортах, морських портах та на залізничних станціях, де встановлять спеціальні кабіни для сканування. Збережена інформація буде дійсною протягом трьох років, що, за задумом ЄС, має скоротити час подальших перевірок. Мандрівники з біометричними паспортами також зможуть користуватися автоматизованими е-гейтами.

Для більшості туристів записи в системі зберігатимуться три роки і один день, а для тих, хто перевищить дозволений безвізовий термін у 90 днів – п’ять років.

У Євросоюзі очікують, що EES допоможе зменшити черги на кордонах. Реєстрація в системі буде безкоштовною. Водночас EES не варто плутати з майбутньою системою ETIAS, яка передбачатиме попередню онлайн-реєстрацію та плату у розмірі 20 євро. Її запуск очікують наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, що жовтень приніс українцям одразу кілька важливих змін. Саме цього місяця традиційно стартує опалювальний сезон, відбувається перехід на зимовий час, а також набирають чинності нові соціальні та економічні правила. Уряд запроваджує додаткові виплати для внутрішньо переміщених осіб, розширює дію програми базової соціальної допомоги, а НБУ починає вилучення з обігу дрібних монет.